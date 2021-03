Kosovo vs. Schweden heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation empfängt am 2. Spieltag Kosovo heute Schweden. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht an diesem Wochenende bereits der 2. Spieltag an. In der Gruppe B kommt es am heutigen Sonntag, 28. März, zum Duell zwischen dem Kosovo und Schweden. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Stadiumi Fadil Vokrri in der kosovarischen Hauptstadt Pristina angepfiffen.

Klein gegen Groß - so kann man das WM-Qualifikationsspiel zwischen dem Kosovo und Schweden gut beschreiben. Während der Kosovo noch nie bei einer EM oder WM dabei war, ist Schweden regelmäßig Gast bei großen Turnieren.

Das soll fortgesetzt werden, die Qualifikation zur WM 2022 ist das große Ziel des Teams von Cheftrainer Janne Andersson. Seinen Teil dazu beitragen will Zlatan Ibrahimovic. Der 39 Jahre alte Superstar kehrte nach fünf Jahren wieder zurück in das schwedische Nationalteam.

Auf die leichte Schulter sollte Schweden den Kosovo nicht nehmen. Dessen Nationalteam ist gut in Form, was der klare Sieg in einem Freundschaftsspiel am vergangenen Mittwoch gegen Litauen zeigt.

In der Gruppe B spielen neben den beiden heutigen Gegnern noch Georgien, Griechenland und Spanien.

Kosovo vs. Schweden: Goal hat alle Informationen zum Spiel im TV und LIVE-STREAM für Euch. Zudem zeigen wir Euch hier etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Kosovo vs. Schweden: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 2. Spieltag, Gruppe B Begegnung Kosovo vs. Schweden Ort Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina Anpfiff Sonntag, 28. März, 20.45 Uhr

Kosovo vs. Schweden: Die WM-Qualifikation heute live verfolgen

Das sind gute Nachrichten für alle Fans! Alle Spiele der europäischen WM-Qualifikation werden entweder live im Free-TV oder im LIVE-STREAM übertragen. Die Übertragung im Free-TV beschränkt sich dabei auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Diese zeigt live und exklusiv RTL.

Alle anderen Spiele könnt Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM verfolgen. Der Streamingdienst hat sich das exklusive Übertragungspaket dafür gesichert.

Kosovo vs. Schweden: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Das Spiel zwischen dem Kosovo und Schweden könnt Ihr heute live und exklusiv bei DAZN verfolgen. Die Übertragung beginnt unmittelbar vor dem Spielbeginn - also kurz vor 20.45 Uhr.

Kosovo vs. Schweden heute im LIVE-STREAM: Das kostet DAZN

Um das Spiel zwischen dem Kosovo und Schweden heute sehen zu können, müsst Ihr im Besitz eines DAZN-Abos sein. Dieses kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Neukunden können sich die Partie auch kostenlos ansehen. Dies ist ein Angebot von DAZN an mögliche neue Kunden. Wenn Ihr nach dem Probemonat Gefallen an dem umfangreichen Angebot des Streamingdiensts gefunden habt, könnt Ihr ein Abo zu den oben genannten Konditionen abschließen.

Bei DAZN seht Ihr neben der WM-Qualifikation noch viel weiteren Fußball der Extraklasse, sind doch unter anderem auch die Champions League, die Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga und Partien aus europäischen Topligen wie der Serie A und LaLiga mit im Angebot.

Hier geht's zum kostenlosen Gratismonat!

Kosovo vs. Schweden: Die Highlights auf DAZN

Bereits wenige Minuten nach Spielende könnt Ihr bei DAZN bereits die Highlights des Spieles sehen. Dieser Service gilt für alle Spiele der WM-Qualifikation.

Kosovo vs. Schweden: Das Testspiel im Ergebnis-TICKER

Goal bietet zum Spiel zwischen dem Kosovo und Schweden einen Ergebnis-TICKER an. In diesem werdet Ihr umfangreich über alle Geschehnisse auf dem Platz unterrichtet.

Hier findet Ihr den Ticker.

Kosovo vs. Schweden live sehen: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor Spielbeginn müssen die beiden Mannschaften ihre Aufstellung bekannt geben. Ist dies passiert, erfährt Ihr hier mit welchen elf Spielern der Kosovo und Schweden in das Spiel starten werden.

Kosovo vs. Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick