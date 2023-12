Korb für Bayern und Liverpool: Brasilien-Talent entscheidet sich wohl für PSG

Mehrere europäische Top-Klubs waren wohl an einem jungen Brasilianer dran, der sich nun angeblich für PSG entschieden hat.

WAS IST PASSIERT? Lucas Beraldo wechselt im Januar angeblich vom FC São Paulo zu Paris Saint-Germain. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich PSG mit dem brasilianischen Klub auf eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro geeinigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auch der FC Liverpool soll am 20-jährigen Innenverteidiger interessiert gewesen sein. Medienberichten zufolge wollte Reds-Coach Jürgen Klopp Beraldo als Ersatz für Joel Matip verpflichten, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt. Dem FC Bayern wurde ebenfalls Interesse am jungen Brasilianer nachgesagt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beraldo spielt seit knapp drei Jahren für São Paulo, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. In der ersten brasilianischen Liga kam Beraldo im Jahr 2023 in 24 Spielen zum Einsatz.