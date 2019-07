FC Genua verleiht Koray Günter an Aufsteiger Hellas Verona

Koray Günter läuft in der kommenden Saison für Hellas Verona auf. Der Verteidiger wird für ein Jahr vom FC Genua ausgeliehen.

Innenverteidiger Koray Günter wird nach Informationen von SPOX und Goal für ein Jahr vom an Serie-A-Aufsteiger Hellas Verona ausgeliehen.

Der 24-Jährige, der in der Jugend für spielte, hat den obligatorischen Medizincheck bereits absolviert und der Transfer soll in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden.

Koray Günter trifft bei Hellas Verona auf seinen Ex-Trainer

In Verona trifft Günter auf Trainer Ivan Juric, mit dem er bereits in Genua zusammengearbeitet hat. Unter dem kroatischen Coach kam der Verteidiger zwischen Oktober und Dezember 2018 auf fünf Einsätze.

Nach seinem Wechsel von zum FC Genua absolvierte der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler in der vergangenen Saison lediglich 15 Pflichtspiele. 14 davon in der , eines in der .