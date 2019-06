Geplante Kooperation zwischen RB Leipzig und Paderborn gescheitert

Eine geplante Kooperation zwischen RB Leipzig und Paderborn gescheitert - dies gaben beide Vereine am Mittwochabend in einer Erklärung bekannt.

Die geplante Kooperation der Bundesligisten und ist gescheitert. Dies gaben beide Vereine am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Demnach nehmen beide Seiten von einer engeren Zusammenarbeit "aufgrund unterschiedlicher Ansichten" und aus inhaltlichen Gründen Abstand.

"RB Leipzig und der SCP07 sind übereingekommen, dass ein zielgerichteter Austausch (...) nicht wie geplant umsetzbar ist", hieß es in der Mitteilung. Es habe in den vergangenen Tagen intensive Gespräche gegeben, in denen sich anscheinend keine gemeinsame Basis finden ließ. Der SC Paderborn verweist ausdrücklich darauf, dass es "keine weiteren Beweggründe" gebe, er sich also nicht dem Druck aus seiner Fanszene gebeugt habe.

Paderborn als Farmteam für RB Leipzig? Heftige Kritik

Im Zuge des Wechsels von SC-Geschäftsführer Markus Krösche nach Leipzig war der Plan einer Kooperation veröffentlicht worden. Schnell gab es Gerüchte, RB wolle sich eine Art Farmteam in der eigenen Liga zulegen, was beide Seiten vehement bestritten.

Klare Entscheidung - SCP07 und RB Leipzig nehmen Abstand von Kooperation | https://t.co/AjvA18mPOk | #SCP07 pic.twitter.com/godX68opuA — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) 19. Juni 2019

"Es gibt weder wirtschaftliche Interessen noch Absprachen mit Paderborn. Die Kooperation ist rein sportlicher und inhaltlicher Natur, im Sinne eines Austausches von Expertise, vor allem im Bereich Spieler- und Traineraus- und Fortbildung", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem Nachrichtenportal Sportbuzzer.