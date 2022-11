Absage an den FC Chelsea? FC Bayern München wohl einig mit Konrad Laimer

Der FC Bayern holt 2023 wohl einen Spieler, den vor allem Julian Nagelsmann schon seit dem letzten Jahr will: Konrad Laimer von RB Leipzig.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer von RB Leipzig offenbar eine mündliche Einigung für einen ablösefreien Wechsel im Sommer. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Österreicher war bereits im vergangenen Sommer ein Wunschspieler beim deutschen Rekordmeister, Trainer Julian Nagelsmann ist ein großer Fan. Doch die Bayern wollten die Ablöseforderungen der Leipziger nicht erfüllen, da Laimer nur noch bis Sommer 2023 Vertrag hat.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge deutet vieles auf einen Wechsel Laimers nach München zur neuen Saison hin. Eine Anfrage vom FC Chelsea soll er abgelehnt haben, auch eine Verlängerung bei RB Leipzig ist allem Anschein nach kein Thema. Lediglich der FC Liverpool macht sich wohl noch leise Hoffnungen, den Bayern bei Laimer dazwischengrätschen zu können.

WAS WURDE GESAGT? "Grundsätzlich ist immer das Entscheidende, was will ein Spieler. Wir haben schon noch die gesunden Verhältnisse, dass immer erstmal ein Spieler einen Wunsch äußert, wo er hingehen möchte - und nicht anders herum", sagte Nagelsmann Ende Juli angesprochen auf einen Laimer-Transfer. Laimer selbst gab im Laufe der Hinrunde an, dass er imSommer für den Schritt bereit gewesen wäre. "Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", sagte er bei ServusTV.