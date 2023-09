Konkurrenz für Xabi Alonso: Roberto De Zerbi angeblich ebenfalls Trainer-Kandidat bei Real Madrid

Robert De Zerbi wird bei Real Madrid als Nachfolger von Carlo Ancelotti gehandelt, der zum Saisonende wohl gehen wird.

WAS IST PASSIERT? Roberto De Zerbi, Coach des englischen Erstligisten Brighton, ist angeblich einer der Kandidaten für die Nachfolge von Carlo Ancelotti als Trainer von Real Madrid. Das berichtet Cadena SER.

WAS IST DER HINTERGRUND? De Zerbi leistet seit dem Abschied von Graham Potter zum FC Chelsea in Brighton hervorragende Arbeit: Er führte die Seagulls auf den sechsten Platz der Premier League in der vergangenen Saison und erreichte damit die Europa League. Auch in der neuen Spielzeit läuft es für den Klub toll: Dank fünf Siegen aus den ersten sechs Duellen liegt das Team aktuell auf Platz drei.

Bei Real gilt Xabi Alonso als Top-Favorit auf den Chefsessel. Der Ex-Spieler der Königlichen führt aktuell mit Bayer Leverkusen die Bundesliga-Tabelle an. Nun aber sollen sich die Madrilenen auch ernsthaft mit der Option De Zerbi befassen.

DIE NEWS IN BILDERN:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag von Ancelotti läuft im kommenden Sommer aus. Obwohl er es noch nicht bestätigt hat, wird mit einem Abschied des Italieners gerechnet. Medienberichten zufolge soll er die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen.