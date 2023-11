Kommission bestraft FC Everton mit Abzug von 10 Punkten in der Premier League

Der englische Klub erleidet im Kampf um den Klassenerhalt einen derben Rückschlag.

WAS IST PASSIERT? Eine unabhängige Kommission hat dem FC Everton wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln (PSR) der englischen Premier League einen sofortigen Abzug von 10 Punkten auferlegt.

Die Premier League hatte Anfang des Jahres eine Beschwerde gegen den Verein eingereicht und den Fall an besagte Kommission übergeben. Im Laufe des Verfahrens räumte der Klub ein, für den Zeitraum bis zur Saison 2021/22 gegen die PSR verstoßen zu haben. Das Ausmaß des Verstoßes blieb jedoch strittig.

Nach einer fünftägigen Anhörung im vergangenen Monat kam die Kommission zu dem Schluss, dass die PSR-Berechnung des FC Everton "für den betreffenden Zeitraum zu einem Verlust von 124,5 Millionen Pfund" geführt habe. Das überschreitet den zulässigen Schwellenwert von 105 Millionen Pfund deutlich.

WAS WURDE GESAGT? In einer Pressemitteilung zeigte sich Everton "schockiert und enttäuscht über die Entscheidung". Der Klub aus Liverpool sieht in dem Urteil eine "völlig unverhältnismäßige und ungerechte sportliche Sanktion". Gegen die Entscheidung werde man in jedem Fall in Berufung gehen. Das Berufungsverfahren wird nun eingeleitet und der Fall des Klubs wird zu gegebener Zeit von einem gemäß den Regeln der Premier League ernannten Berufungsausschuss angehört.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN? In der Tabelle der Premier League stürzt Everton damit auf den vorletzten Tabellenplatz ab, lediglich das bessere Torverhältnis gegenüber dem FC Burnley verhindert einen Absturz ans Tabellenende. Nach zwölf Spielen haben die Toffees damit lediglich vier Punkte auf dem Konto, auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind es zwei Zähler Rückstand.