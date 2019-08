Kommentator, FC Bayern vs. Hertha BSC: Wer kommentiert die Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Am Freitag eröffnet das Duell zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC die neue Saison in der Bundesliga. Wer ist Kommentator in TV und LIVE-STREAM?

Die ist zurück! Am Feitagabend (ab 20 Uhr LIVE auf DAZN) wird mit dem Heimspiel des gegen die Saison 2019/20 im deutschen Oberhaus eröffnet.

Die Vorfreude ist landesweit riesig: Kann die Bayern wie im Vorjahr erneut ärgern und den Titelkampf spannend gestalten? Das Ziel, die Dominanz der Münchener zu durchbrechen, hat sich der BVB für diese Spielzeit jedenfalls vehement auf die Fahnen geschrieben.

Umso mehr will Bayern gleich zum Auftakt ein Zeichen setzen. Doch auch die Hertha hat unter dem neuen Trainer Ante Covic viel vor und wird hier und da als mögliches Überraschungsteam gehandelt.

Wer kommentiert die Begegnung der Berliner mit dem FCB am Freitagabend (16. August) im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren für die einzelnen Übertragungen.

FC Bayern vs. Hertha BSC: Kommentator, Experte und Moderator auf DAZN

Auf DAZN beginnt die Übertragung des Auftaktspiels der neuen Bundesliga-Saison zwischen Bayern und Hertha bereits um 20 Uhr. Eine halbe Stunde Vorberichterstattung gibt es also beim Streaminganbieter, ehe um 20.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

Bayern gegen Hertha heute live auf DAZN: Wer kommentiert?

DAZN bietet Euch hinsichtlich des Kommentars am Freitag sogar zwei Möglichkeiten, Bayern gegen Hertha anzuschauen. Hier beleuchten wir zunächst mal die "gewöhnliche" Option.

Dabei wird Jan Platte die 90 Minuten in der Allianz Arena als Kommentator begleiten. Als Experte steht ihm der frühere Bundesliga-Profi Ralph Gunesch zur Seite, der 29 Spiele in Deutschlands Beletage absolvierte und unter anderem bei (2006/07) und beim (2003 bis 2006 und 2007 bis 2012) unter Vertrag stand.

Die Moderation vor Anpfiff, in der Halbzeitpause und bei der Nachberichterstattung übernimmt derweil Alex Schlüter. Auch ihn wird Gunesch mit seiner Expertise unterstützen, während Daniel Herzog als Field-Reporter im Einsatz ist und die Interviews führt.

Bayern vs. Hertha BSC heute Abend live auf DAZN: Zweite Kommentar-Option mit Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis

Wie gesagt, bei DAZN habt Ihr zwei Optionen, was die Tonspur für die Übertragung angeht. Im #legends-Kommentar könnt Ihr dem legendären Fritz von Thurn und Taxis lauschen, der die Partie zwischen Bayern und den Berlinern gemeinsam mit DAZN-Kommentator Uli Hebel verbal begleiten wird. Die Moderation ist die gleiche wie bei der anderen Option und wird dementsprechend auch hier von Alex Schlüter und Ralph Gunesch übernommen.

Ihr dürft Euch also auf ein echtes Original der Reporterszene freuen, der sich von 1993 bis 2017 einen Namen als Fußballkommentator machte und vor zwei Jahren dann eigentlich seine Laufbahn am Mikrofon beendete. Extra für DAZN kehrt Thurn und Taxis jetzt noch einmal zurück.

Übrigens: Für die nun beginnende Saison hat sich DAZN Live-Rechte für über 40 Partien der Bundesliga gesichert. Alle Freitagsspiele, alle Montagsspiele und die Spiele mit Anstoßzeit am Sonntag um 13.30 Uhr seht Ihr 2019/20 im LIVE-STREAM auf DAZN. Hier gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

Kommentator auf DAZN bei FC Bayern - Hertha: Das ist Jan Platte

Jan Platte ist so etwas wie der Chefkommentator von DAZN. Beinahe alle Topspiele beim Streamingdienst, für den er schon seit dessen Launch im August 2016 arbeitet, werden von Platte kommentiert. Neben seinem ausgeprägten Fachwissen glänzt er vor allem mit seinen stets messerscharfen Kommentaren sowie seiner guten Interaktion mit seinem Experten.

Platte begann 1997 ein Studium der Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln, das er erfolgreich abschloss. In seiner Jugend spielte er bei Altona 93 in Hamburg selbst Fußball, war später auch im Tennis aktiv. Über sich selbst sagt er: "Es gab zwischen sechs und 16 wahrscheinlich keinen Tag, an dem ich nicht Fußball gespielt habe."

Im Grundstudium hatte er den Schwerpunkt Medien und Kommunikation gewählt, begann zudem, als Redaktionsassistent für den TV-Sender Sat1 zu arbeiten - der berufliche Werdegang nahm damit allmählich Formen an. Für seine Diplomarbeit ging Platte 2002 ins spanische Valencia, ist daher nun bei DAZN auch der absolute Experte für : "Ich habe dort den spanischen Fußball sehr gut kennengelernt, speziell Valencia. Sie sind in dem Jahr das erste Mal seit über 40 Jahren Meister geworden und haben tollen Fußball gespielt unter Rafa Benitez. Für mich ist diese Mannschaft eine der größten überhaupt. Ich hatte in dieser Zeit durch meine Clique das volle spanische Fußballerlebnis. Das Interesse für LaLiga hat deswegen überdauert", erklärt er.

Neben DAZN arbeitet Platte heute auch für Sport1, war zudem früher für LIGA total! tätig.

Kommentator auf DAZN bei FC Bayern vs. Hertha: Das ist Fritz von Thurn und Taxis

Fritz von Thurn und Taxis, geboren im Juni 1950 im österreichischen Linz, war von 1993 bis 2017 als Fußball-Kommentator für den Pay-TV-Sender Sky (bis 2009 Premiere) tätig. Während dieser Zeit mauserte sich der heute 69-Jährige aufgrund seines ganz speziellen Stils, ein Spiel zu begleiten, zu einer Reporterlegende.

1971 startete er seine Karriere als Journalist und arbeitete zunächst lange für den Bayerischen Rundfunk. Er machte sowohl Fernsehen und Radio, moderierte später auch mal die Sportschau in der ARD. Seinerzeit war er auch noch bei der Übertragung von Basketball-Events tätig, kommentierte etwa das Finale der Basketball-WM 1993 zwischen und im BR.

Kurz darauf wechselte er zu Premiere, das sich 1993 die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga gesichert hatte. Er wurde Chefkommentator und arbeitete 24 Jahre lang für den Sender. Seinen letzten Einsatz am Mikro hatte Thurn und Taxis schließlich beim DFB-Pokalfinale 2017 zwischen dem BVB und , das er für Sky kommentierte.

Seitdem ist er im Ruhestand, was das Kommentieren von Livespielen betrifft. Für DAZN macht er nun für den Bundesligastart zwischen Bayern und Hertha aber eben eine Ausnahme.

FC Bayern vs. Hertha BSC: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

OPTION 1 OPTION 2 Moderator: Alex Schlüter Moderator: Alex Schlüter / Experte: Ralph Gunesch Kommentator: Jan Platte Kommentator 1: Fritz von Thurn und Taxis Experte: Ralph Gunesch Kommentator 2: Uli Hebel

FC Bayern vs. Hertha BSC: Kommentator, Experte und Moderator im ZDF

Das ZDF startet seine Übertragung der Partie zwischen Bayern und Hertha BSC am Freitagabend um 20.15 Uhr.

Als Moderator führt Jochen Breyer durch die Sendung, ihm zur Seite steht Ex-National- und Bayerntorwart Oliver Kahn als Experte. Kommentator der 90 Minuten wird Oliver Schmidt sein.

ZDF-Kommentator bei Bayern gegen Hertha: Das ist Oliver Schmidt

Anfang der 1990er Jahre arbeitete Schmidt in Erkelenz in einer Lokalredaktion als Fußballreporter; sein Schwerpunkt lag auf dem SC 09 Erkelenz. Er kam 1995 als freier Mitarbeiter zum ZDF, wo er von 1998 bis 2004 unter anderem als fester Redakteur, als Interviewer und Story-Macher bei Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften tätig war.

Seit 2010 gehört er zum Kommentatorenteam des ZDF bei WM- und EM-Endrunden und kommentiert als Vertreter von Bela Rethy auch einzelne Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Seit 2012 kommentiert er im Wechsel mit Rethy auch Spiele der UEFA .

Seit 2006 leitet er Sendungen des Aktuellen Sportstudios und ist seit 2007 als Kommentator aktiv, sowohl bei Spielzusammenfassungen als auch bei Liveübertragungen. Von 2010 bis 2014 war er Redaktionsleiter des Aktuellen Sportstudios.

FC Bayern vs. Hertha BSC: Die Übertragung im ZDF im Überblick