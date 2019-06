Kolumbien - Chile: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER und Co. - so seht Ihr die Copa America

Heiße Phase in der Copa America! Kolumbien und Chile spielen den Halbfinalisten aus. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel live zu sehen bekommt.

ist das einzige Team der Copa America, das bisher alle Spiele gewinnen konnte. Nun warten im Viertelfinale jedoch die Kämpfer aus . Anstoß ist in der Arena Corinthians von Sao Paulo in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr.

Der Auftaktsieg der Kolumbianer im Turnier gegen die favorisierten Argentinier war gleich mal ein Ausrufezeichen. Die anschließenden Siege gegen und Paraguay machten das Team um James Rodriguez und Radamel Falcao sogar zum Geheimfavoriten. Im Viertelfinale geht es nun jedoch gegen ein Chile, das mit Arturo Vidal und Gary Medel keine Tänzchen zulassen wird.

Wach bleiben lohnt sich! Denn Kolumbien gegen Chile wird live übertragen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und im LIVE-STREAM läuft.

Kolumbien vs. Chile: Die Daten zum Viertelfinale der Copa America

Duell Kolumbien vs. Chile Datum Sa., 29. Juni 2019 | 1 Uhr Ort Arena Corinthians, Sao Paulo ( ) Zuschauer 49.205 Plätze

Kolumbien vs. Chile: Wird das Viertelfinale heute Nacht live im TV übertragen?

Die späten Anstoßzeiten können unter der Woche nur von wenigen Fans wahrgenommen werden. Wer am Samstag ausschlafen kann, kann sich Kolumbien gegen Chile allerdings ohne schlechtes Gewissen ansehen. Ob das Spiel jedoch im TV läuft, lest Ihr hier.

Läuft Kolumbien gegen Chile live im Free-TV?

Südamerika-Fans werden bei diesem Turnier schon die traurige Erfahrung gemacht haben, dass keines der Vorrundenspiele im deutschen Free-TV übertragen wurde. Auch im Viertelfinale ändert sich das nicht.

Kolumbien gegen Chile läuft somit nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Zeigt das Pay-TV das Viertelfinale zwischen Kolumbien und Chile?

Wer auf die Bezahlsender gehofft hatte, nachdem das Free-TV die Partie nicht überträgt, wird enttäuscht. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt keine Spiele der Copa America.

Somit läuft das Spiel weder im Free- noch im Pay-TV. Wie Ihr es trotzdem auf Euren TV-Geräten laufen lassen könnt, lest Ihr im nächsten Absatz.

Kolumbien vs. Chile: Das Viertelfinale heute Nacht im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Jetzt die gute Nachricht für alle Copa-Fans: Der Streaming-Dienst DAZN zeigt das komplette Turnier mit allen Spielen im LIVE-STREAM. Somit wird heute Nacht auch Kolumbien gegen Chile live und in kompletter Länge auf DAZN übertragen.

Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff um 1 Uhr. Kommentiert wird das Spektakel von Hans von Brockhausen.

Um auf den Stream zugreifen zu können, wird ein DAZN-Abo benötigt. Das gibt es einen Monat lang probeweise kostenlos zum Testen. Wer es weiterführen will, zahlt anschließend 9,99 Euro monatlich. Neukunden können sich das Spiel heute Nacht also kostenlos ansehen! Eine Mindestlaufzeit und eine Kündigungsgebühr gibt es nicht, das Anmelden ist somit risikofrei.

Mit dem Abo könnt Ihr Euch dann auf Eurem Smartphone oder Tablet einloggen. Die App dafür steht kostenlos im Google Play Store und im App Store zum Download bereit. Auch auf dem MacBook, PC und Laptop ist der Login möglich.

Wer Fußball lieber auf dem TV schaut, kann sich die App auf seinen Smart-TV laden, oder die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem herkömmlichen Fernseher verbinden und damit den LIVE-STREAM laufen lassen.

DAZN-Abonennten haben dann nicht nur Zugriff auf Streams der Copa America, auch der und der Gold Cup sind derzeit im Programm. Unter diesem Link findet Ihr alle Infos zu den aktuellen Übertragungen.

Kolumbien vs. Chile: DAZN zeigt auch die Highlights und das Re-Live

Ihr habt das Spiel verschlafen oder seid in der Nacht noch unterwegs? Kein Problem, denn DAZN schneidet Euch die Highlights in einem kurzen Video zusammen und lädt sie auf die Plattform. Somit könnt Ihr jederzeit auf die besten Szenen von James, Vidal und Co. zugreifen.

Wem die kurzen Ausschnitte nicht genügen, der kann sich auf DAZN sogar das komplette Re-Live reinziehen.

Kolumbien vs. Chile: Das Viertelfinale heute Nacht im TICKER verfolgen

Mit dem Ergebnis-TICKER von Goal seid Ihr während des Spiels immer bestens informiert. Hier laufen alle Tore, Vorlagen, Karten und Wechsel in Höchstgeschwindigkeit ein.

Den Link direkt zum TICKER findet Ihr hier. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

Copa America: Die letzten zehn Gewinner

Beim vergangenen Turnier standen sowohl Kolumbien als auch Chile im Halbfinale, die Chilenen gewannen sogar das Turnier. Mit einem erneuten Triumph könnten sie sogar das Triple klarmachen. In der Übersicht findet Ihr die zehn Gewinner der vergangenen Turniere.