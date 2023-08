Transfer zu PSG? Randal Kolo Muani hinterlegt wohl Wechselwunsch bei Eintracht Frankfurt

In Frankfurt hofft man weiter auf einen Verbleib seines Top-Stürmers. Doch es gibt wohl neue Entwicklungen rund um Kolo Muani.

WAS IST PASSIERT? Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt offenbar darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Bundesligisten in diesem Sommer verlassen will. Das berichtet der Radiosender RMC Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kolo Muani hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027, die SGE wäre ab einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro aber wohl bereit, den 24-Jährigen nach nur einem Jahr im Verein wieder abzugeben.

Als möglicher Abnehmer wird dabei schon seit längerem Paris Saint-Germain gehandelt. Und wie L'Equipe berichtet, will der französische Meister bei Kolo Muani nun ernst machen. Auch der FC Bayern München soll aber noch im Rennen um den Vize-Weltmeister sein.

Laut Sport1 erwartet man Stand jetzt bei Frankfurt jedoch weiterhin, dass Kolo Muani auch kommende Saison für die SGE spielen wird.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kolo Muani war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt gewechselt und hatte sich bei der Eintracht rasant weiterentwickelt.

Letzte Saison gelangen dem französischen Nationalspieler in 46 Pflichtspieleinsätzen für Frankfurt starke 23 Tore und 17 Vorlagen.