Köln, Union und Freiburg heute live: Europa League und Conference League im TV und LIVE-STREAM

In der Europa und Conference League geht es rund. Alle Infos zu den Übertragungen der deutschen Teams in diesen Wettbewerben gibt es bei GOAL.

Heute Abend (27. Oktober 2022) findet wieder sowohl die Europa League als auch die Europa Conference League statt. Mit am Start sind dabei natürlich auch wieder Union Berlin, der 1. FC Köln und der SC Freiburg.

Alle drei Teams können noch auf ein Weiterkommen in ihrem jeweiligen Wettbewerb hoffen. Union Berlin trifft dabei auf Sporting Braga, die Kölner bekommen es mit Slovacko zu tun und Freiburg hat Olympiakos Piräus zu Gast. Während die Freiburger in ihrer Gruppe souverän auf dem ersten Tabellenplatz stehen, finden sich Köln und Union Berlin beide auf Platz drei wieder. Deshalb sollte man heute keinesfalls Punkte herschenken, das Weiterkommen aus eigener Kraft ist noch für alle Teams möglich.

Die wichtigsten Infos zu den Übertragungen der Spiele im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Köln, Union und Freiburg heute live: Die Spiele auf einen Blick

Begegnung Wettbewerb Anpfiff 1. FC Slovacko vs. 1. FC Köln Europa Conference League 27. Oktober - 18.45 Uhr SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus Europa League 27. Oktober - 21 Uhr Union Berlin vs. Sporting Braga Europa League 27. Oktober - 18.45 Uhr

Köln, Union und Freiburg heute live: Die Übertragung der Conference League im TV und LIVE-STREAM

Der 1. FC Köln ist als einziges deutsches Team in der Conference League vertreten. Wie könnt Ihr diese aber eigentlich live verfolgen? Verantwortlich für die Übertragung dieses Wettbewerbs ist der Free-TV-Sender RTL. Allerdings überträgt dieser ebenso die Europa League. Pro Spieltag wird nur jeweils eine Partie aus der Conference League oder der Europa League im Free-TV dort gezeigt.

Die Begegnung zwischen Köln und Slovacko läuft heute leider nicht im TV. Wenn Ihr das Spiel trotzdem live verfolgen wollt, dann müsst Ihr auf den LIVE-STREAM zurückgreifen. Dieser wird bei RTL+ bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um die LIVE-STREAM-Plattform von RTL, bei der neben der Conference und Europa League noch diverse andere Inhalte des Senders gezeigt werden.

Um jetzt Zugriff auf diesen LIVE-STREAM zu bekommen, müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen. Das kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Dann könnt Ihr die kompletten 90 Minuten der Partie dort im STREAM sehen. Aber aufgepasst: RTL+ bietet ebenfalls noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat in Anspruch zu nehmen. Damit könnt Ihr das gesamte Programm 30 Tage lang kostenlos testen und somit auch die heutigen Begegnungen umsonst sehen.

Hier ist der Link zur Anmeldung bei RTL+.

Getty Images

Köln, Union und Freiburg heute live: Die Europa League im TV und LIVE-STREAM sehen

Wie oben beschrieben kämpfen heute sowohl Freiburg als auch Union Berlin um weitere Punkte in der Europa League. Wer dabei die Partie zwischen Freiburg und Olympiakos Piräus live im TV verfolgen will, der hat Glück. Die ganze Begegnung läuft live bei RTL. Ihr könnt also einfach um 21 Uhr einschalten und schon die Europa-League-Partie dort kostenlos verfolgen.

Neben der TV-Übertragung gibt es natürlich auch einen LIVE-STREAM. Dieser läuft bei RTL+ und auch dafür braucht Ihr natürlich wieder ein kostenpflichtiges Abo, das Ihr zu den oben genannten Konditionen abschließen könnt.

Wie im ersten Abschnitt beschrieben, wird pro Spieltag nur eine Partie live im TV bei RTL gezeigt. Wer also Union Berlin vs. Sporting Braga sehen möchte, der muss ebenso wieder auf einen kostenpflichtigen LIVE-STREAM bei RTL+ zurückgreifen. Den Link dafür haben wir hier für Euch.

Getty Images

Köln, Union und Freiburg heute live: Die Übertragung der Partien im Überblick