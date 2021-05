1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt heute der 1. FC Köln den FC Schalke 04. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Letzter Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21! Am heutigen Samstag, 22. Mai , finden alle neun Spiele parallel statt - auch die Partie des 1. FC Köln gegen Schalke 04. Dieses wird um 15.30 Uhr im Rheinenergiestadion in Köln angepfiffen.

1. FC Köln gegen Schalke 04 - ein Bundesligaduell zweier Klubs mit einem großen Namen und vielen Erfolgen in der Vergangenheit. In dieser Saison sieht das anders aus. Während Schalke 04 bereits seit Wochen als erster Absteiger feststeht, stehen die Geißböcke vor dem letzten Spieltag auf Tabellenplatz 17, und damit erster Anwärter darauf, Schalke 04 in die 2. Bundesliga folgen zu müssen.

Die Situation im Tabellenkeller sieht wie folgt aus: Köln hat als 17. 30 Punkte (Tordifferenz -27), Werder Bremen als 16. 31 (-19) und Arminia Bielefeld als 15. 32 (-28). Für den 1. FC Köln zählt heute also wegen der schwachen Tordifferenz nur ein Sieg - bei Niederlagen der beiden Konkurrenten.

Kann Köln mit dem im Abstiegskampf erprobten Trainer Friedhelm Funkel den Abstieg heute noch verhindern?

1. FC Köln vs. Schalke 04 : Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zur Partie.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Alle Infos zum Spiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung 1. FC Köln - FC Schalke 04 Wettbewerb Bundesliga, 34. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai 2021 Anstoß 15.30 Uhr Ort Rheinenergiestadion, Köln

1. FC Köln vs. Schalke 04: Die Bundesliga heute live mit Sky im TV verfolgen

Für die Samstagsspiele der Bundesliga mit Spielbeginn 15.30 Uhr ist die Übertragungssituation in dieser Saison klar geregelt. Alle Spiele werden von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt somit heute auch das Spiel des 1. FC Köln gegen Schalke 04 live.

Zur kommenden Saison gibt es bezüglich der TV-Rechte an den Bundesligaspielen einige Neuerungen. Die Samstagsspiele werden aber weiterhin exklusiv von Sky live übertragen.

Heute beginnt die Übertragung von 1. FC Köln gegen Schalke 04 um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Kommentator ist Wolff Fuss.

Wenn Ihr auch wissen wollt, was bei den Spielen der Kölner Konkurrenten im Abstiegskampf passiert, ist die Konferenz mit allen neun Spielen ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) das Richtige für Euch.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr ein Abo abschließen.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wenn Ihr das Spiel heute lieber im LIVE-STREAM verfolgen wollt, oder könnt, da Ihr keinen eigenen Fernseher besitzt, bietet Euch Sky zu dieser Art der Übertragung zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket. Was es damit jeweils auf sich hat und wo die Unterschiede liegen, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute im LIVE-STREAM verfolgen: So seht Ihr die Bundesliga mit Sky Go

Für alle Kunden von Sky, ganz egal welches Paket gebucht wurde, ist Sky Go bereits im Preis mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr die zuvor die kostenlose Sky-Go-App auf das Endgerät Eurer Wahl (PC/Mac, Smartphone oder Tablet) herunterladen und diese nach der Installation öffnen. Dann nur noch mit Eurer Kundennummer und Eurer Sky PIN anmelden und schon könnt Ihr Sky Go jederzeit nutzen.

Hier erfahrt Ihr, wie ihr Sky Go für iOS, Android oder den Desktop installiert.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute im LIVE-STREAM verfolgen: Die Bundesliga mit Sky Ticket erleben

Ihr seit noch nicht Kunde bei Sky , wollt auch in Zukunft keinen langfristigen Vertrag abschließen, das Spiel des 1. FC Köln gegen Schalke 04 aber dennoch im LIVE-STREAM sehen? Für diesen Fall gibt es das Sky Ticket .

Ein solches kann jederzeit ab 9,99 Euro pro Monat gebucht werden. Bei diesem Preis ist aber nur die Konferenz der Bundesliga im Paket enthalten. Um die Einzelspiele sehen zu können, müsst Ihr beispielsweise das Ticket "Supersport Monat" buchen. Dieses ist zwar mit 29,99 Euro teurer als das Jahresabo, dafür aber jederzeit wieder kündbar.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket und den verschiedenen Paketen.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff

Der Streamingdienst DAZN ist zwar nicht im Besitz der Live-Übertragungsrechte an den heutigen Bundesligaspielen, darf aber dennoch 40 Minuten nach Spielende die Highlights der Partien, auch von Köln gegen Schalke, auf seiner Plattform als Video zeigen.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein Abo, es sei denn Ihr seit Neukunde - dann schenkt Euch das "Netflix des Sports" die ersten 30 Tage kostenlos. Das Abo gibt es in zwei Varianten: Zum einen das Monatsabo (11,99 Euro pro Monat), zum anderen das Jahresabo (einmalig 119,99 Euro).

Mit DAZN seit Ihr bei ausgewählten Spielen der Bundesliga , der Champions League und Europa League sowie bei vielen europäische Topligen und Pokalwettbewerben im LIVE-STREAM ganz nah dran am Geschehen.

Alle weiteren Informationen zu Konditionen, Zahlungsmöglichkeiten u.v.m. findet Ihr unter diesem Link!

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Welchen elf Spielern vertraut Köln-Trainer Friedhelm Funkel im Abstiegsendspiel? Die Aufstellung beider Teams liegt etwa eine Stunde vor Spielbeginn vor. An dieser Stelle zeigen wir sie Euch.

1. FC Köln vs. Schalke 04 heute live: Goal liefert Euch den Bundesliga-Abstiegskampf im kostenlosen LIVE-TICKER

Goal berichtet vom Spiel 1. FC Köln gegen Schalke 04 schriftlich in Form eines kostenlosen LIVE-TICKERS . Schaut rein und erhaltet dort auch interessante Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER 1. FC Köln - Schalke 04.

