Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Montag

Montagsspiel in der Bundesliga, Showdown in Köln! Der FC empfängt RB Leipzig. Wer zeigt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr es.

Champions-League-Aspirant gegen einen Aufsteiger der Vorsaison! gastiert am Montagabend beim im RheinEnergie-Stadion. Die trägt ihr letztes Spiel am 29. Spieltag um 20.30 Uhr aus.

Der 1. FC Köln musste sich am vergangenen Wochenende mal wieder geschlagen geben. 1:3 hieß es am Ende gegen 1899 Hoffenheim. Zudem muss man gegen RB Abwehrchef Sebastiaan Bornauw ersetzen, der gegen die Kraichgauer mit Rot vom Platz flog. Ob die Gisdol-Truppe das kompensieren kann?

Auf der Gegenseite kommt mit RB Leipzig der aktuelle Tabellenvierte der Bundesliga (Leverkusen zog am Freitag durch das 1:0 in Freiburg vorbei) nach Köln. Das Team von Julian Nagelsmann hat allerdings zuletzt etwas federn lassen. Nach dem 1:1 gegen den gab es zwar ein fulminantes 5:0 in Mainz, beim 2:2 gegen Hertha BSC stand aber dann wieder kein Sieg zu Buche.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im Fernsehen und im Internet.

1. FC Köln - RB Leipzig: Das Montagsspiel der Bundesliga auf einen Blick

Duell 1. FC Köln - RB Leipzig Datum Montag, 01. Juni | 20.30 Uhr Ort RheinEnergie-Stadion, Köln Wettbewerb Bundesliga, Saison 2019/20 (29. Spieltag)

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV?

Es ist die Frage aller Fragen am Montag: Wer zeigt das Montagsspiel der Bundesliga live im Fernsehen? Wo kann ich 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV anschauen? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung des Duells in Köln.

Zeigt das Free-TV das Montagsspiel 1. FC Köln - RB Leipzig live?

Die Bundesliga am Montagabend live im kostenlosen, frei empfangbaren Fernsehen sehen? Das geht leider nicht. Das Free-TV zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von 1. FC Köln - RB Leipzig nicht live.

Das liegt daran, dass kein deutscher Free-TV-Sender die Rechte an der Bundesliga hält. Stattdessen sind die Übertragungsrechte an Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienst DAZN vergeben. Die beiden Kanäle teilen sich in der Saison 2019/20 die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM auf.

Doch welcher der beiden Sender hat die Partie 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV im Angebot? DAZN, das ist am Montagabend Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn Ihr die Bundesliga anschauen wollt.

Aber DAZN ist doch ein Streamingdienst, zeigt / überträgt der Sender die vollen 90 Minuten 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV?

Das funktioniert, denn DAZN kann auch live auf dem Smart-TV angeschaut werden. 1. FC Köln - RB Leipzig kommt live im Stream auf der DAZN-App und Ihr könnt diese auf Eurem TV-Gerät installieren.

Genaue Details, wie das alles funktioniert, bekommt Ihr im nächsten Abschnitt zu 1. FC Köln - RB Leipzig live im Stream von DAZN.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Ihr habt es im oberen Abschnitt bereits angelesen und wisst Bescheid: DAZN zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig am Montagabend im LIVE-STREAM auf seiner Plattform. Was müsst Ihr wissen, um die vollen 90 Minuten anschauen zu können? Eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten, die wir Euch nun schildern.

DAZN zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig live im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Der Ismaninger Streamingdienst ist mittlerweile ein bekannter Name der Branche und hat sich zur Bundesligasaison 2019/20 Rechte an der Übertragung gesichert. Bundesliga-Fußball läuft bei DAZN am Freitagabend, Sonntag um 13.30 Uhr und Montag live im Stream.

Dabei habt Ihr die einmalige Gelegenheit, mit dem Gratismonat von DAZN das ganze Spiel Köln gegen Leipzig live zu sehen. Mit 30 Testtagen könnt Ihr den Service des Streamingdienstes gratis ausprobieren und danach entscheiden, ob Ihr ein DAZN-Abonnement wollt oder eben nicht.

DAZN zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig im LIVE-STREAM: Kurz und knapp zusammengefasst

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Somit seid Ihr nun eigentlich bestens informiert. Ihr wisst, dass 1. FC Köln - RB Leipzig live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen wird und auch, dass das kostenlos geht. Ach ja, ein paar Details zum Gratismonat wollen wir Euch nun doch nicht vorenthalten.

DAZN zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig kostenlos im LIVE-STREAM: Der Gratismonat

Ihr könnt den Gratismonat buchen, indem Ihr Euch einfach bei DAZN als Neukunde registriert. Nach dem Ablauf der Probezeit habt Ihr die Möglichkeit, ein langfristiges DAZN-Abo abzuschließen, um Fußball heute live zu sehen. Dafür gibt es zwei Optionen:

11,99 Euro monatliche Gebühr

119,99 Euro einmalig im Jahresabo

Sollte Euch die Plattform nicht zusagen, könnt Ihr auch kostenlos kündigen. Eine Mindestlaufzeit oder Kündigungsgebühren gibt es bei DAZN nicht. Zugriff auf DAZN erlangt Ihr übrigens über die DAZN-App, die Ihr auch auf Euren Smart-TV laden könnt. Mithilfe der Playstation oder einem Amazon Fire TV Stick ist DAZN sogar mit herkömmlichen TV-Geräten kompatibel.

Ladet Euch für andere internetfähige Geräte einfach die DAZN-App aus dem Google Play Store oder iTunes Store herunter.

Zeigt Sky die Bundesliga bei 1. FC Köln - RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Sky hat doch eigentlich auch Rechte an der Übertragung der Bundesliga, fragt Ihr Euch? Ja, das stimmt prinzipiell - doch nicht am Montagabend.

Sky zeigt / überträgt 1. FC Köln - RB Leipzig deswegen nicht live im Stream via Sky Go oder Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von 1. FC Köln - RB Leipzig?

DAZN zeigt die Partie 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV und im LIVE-STREAM, das ist das Fazit dieses Artikels. Doch wir wollen Euch natürlich auch eine Alternative bieten, solltet Ihr die vollen 90 Minuten der Bundesliga am Montagabend nicht live sehen können.

DAZN ist auch dafür die Nummer eins: Der Streamingkanal zeigt die Highlights von 1. FC Köln - RB Leipzig gegen 23 Uhr auf seiner Plattform, also rund 40 Minuten nach dem Schlusspfiff in Köln. Das Video mit den wichtigsten Szenen ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar.

Einzige Voraussetzung, um auf das Video zugreifen zu können, ist das Abonnement bei DAZN. Alle Informationen zur Anmeldung findet Ihr weiter oben oder unter diesem Link zusammengefasst.

Der #effzeh empfängt am Montagabend im RheinEnergieSTADION RB Leipzig. Es ist das erste Bundesligaspiel im Juni seit 25 Jahren. 🗓



Standardsituationen könnten das Duell #KOERBL entscheiden. Lest hier zehn spannende Fakten zur Partie. 📰👇 https://t.co/tL21aiQcN5 — 1. FC Köln (@fckoeln) May 31, 2020

1. FC Köln - RB Leipzig in der Bundesliga: Die Aufstellung der Mannschaften

Wie stellen Markus Gisdol und Julian Nagelsmann am Montag auf? Hier gibt es um 19.30 Uhr die Aufstellung der beiden Cheftrainer zu begutachten.

Wer zeigt 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Montag

1. FC Köln - RB Leipzig läuft am Montagabend ... ... im TV über DAZN am Smart-TV ... im LIVE-STREAM auf DAZN ... in den Highlights auf DAZN ... im LIVE-TICKER bei Goal

Wer zeigt 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Der Direktvergleich