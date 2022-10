1. FC Köln vs. Partizan Belgrad: LIVE-STREAM und TV - wer zeigt / überträgt das Spiel heute live?

Köln trifft in der Conference League auf Partizan Belgrad. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Am heutigen Donnerstagabend (6. Oktober 2022) trifft der 1. FC Köln zuhause auf Partizan Belgrad. Die Partie der Conference League wird um 21 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

In ihrer Conference-League-Gruppe stehen die Kölner aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Im ersten Spiel gegen Nizza trennte man sich noch 1:1, daraufhin konnte man aber einen 4:2-Erfolg gegen Slovacko einfahren. Belgrad hingegen sammelte bisher zwei Unentschieden und steht daher auf dem zweiten Tabellenplatz. Der 1. FC Köln will natürlich seine Position als Tabellenprimus behalten und auch heute wieder drei Punkte einfahren. Ob das gelingt, erfahren wir dann ab 21 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad heute live im Free-TV? Das Spiel im Überblick

Begegnung 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad Wettbewerb Europa Conference League Anpfiff 6. Oktober - 21 Uhr Spielort Rhein-Energie-Stadion (Köln)

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad: Wo läuft das Spiel im TV?

Für alle, die das Spiel gerne im TV verfolgen möchten, haben wir gute Nachrichten. Verantwortlich für das Zeigen der Europa League und der Conference League ist nämlich der Free-TV-Sender RTL. Dieser zeigt eine ausgewählte Partie pro Spieltag live im TV.

Heute handelt es sich dabei tatsächlich um die Begegnung zwischen Köln und Belgrad. Die Vorberichterstattung bei RTL beginnt bereits ab 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick, die dabei von Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle unterstützt wird. Pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr übernehmen dann Steffen Freund und Marco Hagemann das Mikrofon.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad heute live sehen: Die Partie im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Spiel natürlich auch per LIVE-STREAM sehen. Dafür müsst Ihr dann auf die Plattform RTL+ zurückgreifen. Diese gehört, wie der Name verrät, auch zu RTL und dort werden die LIVE-STREAMS zu den Partien der Europa League und Conference League gezeigt.

Allerdings ist das Zusehen bei RTL+ nicht kostenlos möglich. Um Zugriff auf die Inhalte zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Allerdings haben wir jetzt noch einen Tipp für Euch: RTL+ bietet auch einen kostenlosen Probemonat an. Nehmt Ihr diesen in Anspruch, könnt Ihr das heutige Spiel auch erst einmal unentgeltlich bei RTL+ im LIVE-STREAM sehen.

Alles, was Ihr jetzt noch braucht, ist natürlich ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt. Den Link zu RTL+ haben wir hier für Euch herausgesucht.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

GOAL hat natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad heute live im TV auf RTL: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.