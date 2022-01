Köln leiht Bayerns Abwehrtalent Arrey-Mbi aus

Der FC Bayern München hat mit Innenverteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 18-Jährige wird unmittelbar für eineinhalb Jahre an den 1. FC Köln ausgeliehen. Das gaben die Vereine am Montag bekannt.

"Bright ist ein junger, hochtalentierter und physisch starker Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung", sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung der Kölner: "Wir haben ihn verpflichtet, weil wir ihm zutrauen, auf der Innenverteidiger-Position für weiteren Konkurrenzkampf zu sorgen und uns sofort weiterzuhelfen."

Der #effzeh hat Bright Arrey-Mbi verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt bis zum 30. Juni 2023 auf Leihbasis vom FC Bayern München zum FC. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Bright! 🔴⚪ pic.twitter.com/2ETmIQ6wrA — 1. FC Köln (@fckoeln) January 31, 2022

Der FC zahlt an den deutschen Rekordmeister im Gegenzug laut dem kicker eine Leihgebühr, welche sich mit Einsätzen des Youngsters verrechnet. So soll Arrey-Mbi für die Geißböcke deutlich günstiger werden, falls er mehr Spielzeit abbekommen sollte.

Mbi kam lediglich für die zweite Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Dort stand er in dieser Spielzeit insgesamt 17-mal in der Startelf. Auch im Profiteam feierte er bereits sein Debüt. Im Dezember 2020 wurde er in der Champions League gegen Atletico Madrid aufgeboten.

Nationalspieler Joshua Kimmich lobte ihn seinerzeit: "Bright ist schon ein Biest, er hat mich überrascht."