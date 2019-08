Kobe-Trainer Thorsten Fink im Interview: "Dem FC Bayern braucht niemand erzählen, wie der Fußball läuft"

Fink spricht im Interview über sein neues Leben in Japan und den Umgang mit Stars wie Iniesta. Zudem gibt er eine Einschätzung zum FC Bayern ab.

EXKLUSIV-INTERVIEW

Thorsten Fink arbeitet mittlerweile seit rund zwei Monaten als Trainer des japanischen Erstligisten - und damit erstmals außerhalb Europas.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Im Interview mit Goal und SPOX spricht der gebürtige Dortmunder über sein neues Leben in Asien, verrät, welcher seiner zahlreichen Stars ihn bislang besonders beeindruckt hat und warum es Komplikationen beim gemeinsamen Mannschaftsabendessen gibt.

Zudem äußert sich der 51-Jährige zu seiner großen Bayern-Verbundenheit und kritisiert den öffentlichen Umgang mit FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Herr Fink, wie bewerten Sie die aktuelle sportliche Situation bei Vissel Kobe mit Platz 15?

Thorsten Fink: Ich denke nicht, dass wir bis zum Ende im Abstiegskampf bleiben, wir haben noch ein paar gute Spieler gekauft, also bin ich optimistisch. Der Verein hat in den vergangenen 15 Jahren nie besser abgeschnitten als auf Platz sieben. Es wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht. Das sieht man daran, dass immer wieder Stars geholt wurden, es aber trotzdem nie für oben gereicht hat. Der Verein erkennt aber langsam, was man für längerfristigen Erfolg machen muss.

Und das wäre?

Fink: Wir arbeiten bereits an einem neuen Scouting-System, um eine gute Mischung aus jungen japanischen Spielern und Top-Spielern aus dem Ausland zu finden. Da müssen wir aufpassen und den Charakter genau überprüfen. Wir brauchen keine Spieler, die sich ausruhen wollen und nebenbei gutes Geld verdienen.

Worin liegen die größten Unterschiede zwischen einem japanischen und einem europäischen Stadionbesuch?

Fink: Die Menschen hier kommen gerne ins Stadion, obwohl man nicht immer gewinnt. Das Ganze hat einen sehr familiären Touch. Selbst wenn man verliert, wird geklatscht, sofern man alles gegeben hat. Die ganze Atmosphäre ist nicht so aggressiv wie in den meisten europäischen Stadien. Hier ist es eher ein Event, man geht mit der Familie hin, hat Spaß und wird gut unterhalten. Deshalb sind die Leute am Ende auch zufrieden.

Thorsten Fink: "Wäre vermessen, zu sagen, dass wir locker in der mitspielen könnten"

Wie würden Sie das Niveau in der J-League einschätzen, könnte ihre Mannschaft beispielsweise in der Bundesliga mithalten?

Fink: Ich glaube, dass wir mit den ganzen Stars Spieler haben, die sich schon in absoluten Top-Ligen bewiesen haben. Die sind zwar teilweise schon etwas älter, aber nach wie vor in sehr guter Verfassung. Es wäre allerdings vermessen zu sagen, dass wir locker in der Bundesliga mitspielen könnten.

Wo liegen in ihrem Team die größten Baustellen?

Fink: Wir hatten in der Abwehr große Probleme, konnten mit Thomas Vermaelen aber einen erfahrenen Mann für die Innenverteidigung verpflichten. Mein Plan ist es, mit sehr viel Ballbesitz offensiv Fußball zu spielen, vom Torhüter bis zum Stürmer. Dafür haben wir jetzt die richtigen Leute.

Vermaelen, Podolski, Iniesta, Villa – die Liste der Stars ist lang bei Vissel Kobe. Welcher Spieler beeindruckt Sie am meisten?

Fink: Schwer beeindruckt war ich tatsächlich von David Villa. Wie man in diesem Alter noch so fit sein kann, ist außergewöhnlich. Er ist ein absoluter Top-Profi. Auch neben dem Platz ist seine Einstellung vorbildlich. Er arbeitet jeden Tag hochprofessionell und versucht, die Mannschaft voranzubringen. Auch Andres Iniesta würde ich hervorheben. Er ist nicht nach gewechselt, um das große Geld zu verdienen, sondern um Erfolg zu haben. Diese Einstellung hat ihn während seiner gesamten Karriere ausgezeichnet und so erfolgreich gemacht.

Was macht Iniesta so besonders?

Fink: Er ist immer bereit, mehr zu geben als die anderen. Obwohl er in seiner Karriere bereits alles erreicht hat, kommt er ohne Starallüren aus. Er will vor allem den jungen Spielern helfen und ist dementsprechend unser Leader. Er ist sehr beliebt im ganzen Verein, auch bei den Mitarbeitern, weil er offen und auf dem Boden geblieben ist. Er hilft, wo er kann, gibt Ratschläge und teilt seine Erfahrungen. Er ist ein toller Kapitän.

Der allgemeine Vorwurf lautet ja oft bei solch bekannten Spielern, dass sie nur wegen des Geldes nach Asien gehen.

Fink: Wenn ich unsere Ausländer betrachte, habe ich diesen Eindruck nicht. Iniesta hätte in zum Beispiel viel mehr Geld verdienen können. Die Kultur, die Struktur des Vereins und der Plan, in einem fußballbegeisterten Land etwas aufzubauen, hat einen gewissen Reiz. Diese Jungs wollen noch einmal etwas Neues erleben.

Wie kommen Sie denn mit dem Alltag in Kobe zurecht? Einkaufen, die Art zu leben, das Essen ...

Fink: Ehre und Respekt spielen in Japan eine sehr große Rolle und das spürt man, sowohl auf der Straße als auch auf dem Rasen. Das gefällt mir sehr. Man muss allerdings offen für neue Dinge sein, sonst wird es problematisch. Es gibt natürlich im Vergleich zu Dinge, die hier anders laufen und die einen etwas mehr einschränken. Ein gutes Beispiel ist das gemeinsame Abendessen im Team.

"Kann Andres oder David nicht sagen: 'Du musst um 18.30 Uhr essen, obwohl du keinen Hunger hast'"

Inwiefern?

Fink: Die Spanier wollen erst um 21 Uhr essen, also sehr spät. Die Japaner hingegen wollen unbedingt schon um 18.30 Uhr essen. Das sind sie gewohnt. Was machst du da als Trainer? Jetzt gibt es eben Abendessen von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Es ist zwar komisch, dass wir nicht alle gemeinsam essen, aber ich kann Andres oder David nicht sagen: "Du musst um 18.30 Uhr essen, auch wenn du keinen Hunger hast."

Wohnen Sie direkt im Zentrum der Stadt oder lieber etwas außerhalb?

Fink: Ich wohne ungefähr 15 Minuten mit dem Auto vom Zentrum entfernt. Es gibt hier nicht den ganz großen Rummel, aber die Leute erkennen einen natürlich auf der Straße. In meinem Viertel leben viele Europäer und andere Sportler, vor allem Baseball- und Rugby-Spieler, "Rokko " nennt sich das. Da fühle ich mich sehr wohl.

Ihre Familie lebt aber weiterhin in München. Wie schlimm ist Ihr Heimweh?

Fink: Aktuell ist meine Familie für einen Monat zu Besuch, weil meine Jungs in der Schule Sommerferien haben. Wir planen da natürlich frühzeitig, auch im Oktober und Dezember kommen sie noch einmal nach Japan. Bei meinen anderen Stationen wie in Wien oder auf Zypern war meine Familie auch nicht vor Ort, aber da ging das Pendeln natürlich einfacher. Meine Familie kennt das also. Man weiß außerdem als Trainer nie, ob es nach einem halben Jahr schon wieder vorbei ist oder nicht.

Warum zieht Ihre Familie nicht zu Ihnen?

Fink: Wenn man seine Kinder jedes Mal wieder aus ihrem Umfeld reißt, ist das nicht förderlich. Wir überlegen aber gerade jedoch, ob meine Familie nächstes Jahr dauerhaft hierherzieht. Das haben wir aber noch nicht entschieden.

Wie kam es zu Ihrem Engagement bei Vissel Kobe?

Fink: Der Kontakt zum Verein ist über einen Spielerberater entstanden, der früher selbst Spieler war und mit dem ich in Ingolstadt zusammengearbeitet habe, Jaime Braganca. Der hatte einen guten Draht zu Vissel Kobe. Er hat den Verantwortlichen meine Vita vorgestellt. Dann gab es die ersten Gespräche. Die Gespräche waren mit dem Chef von Rakuten, Hiroshi Mikitani. Der unter anderem auch Hauptsponsor des ist. So ein Geschäftsmann kennt sich sehr gut aus, der ist nicht blöd, da musste ich Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe ihm meine Philosophie vorgestellt. Im Anschluss wurde diese Philosophie ausgewertet: Passt sie zum Verein? Ist es auch das Projekt, das ich will? Das war eine große Herausforderung für mich.

Durch Hiroshi Mikitani gibt es eine engere Zusammenarbeit mit dem FC Barcelona.

Fink: Ganz genau, diese Kooperation gibt es seit kurzem.

Wie sieht die Kooperation konkret aus?

Fink: Wir haben jetzt erstmals ein Testspiel gegeneinander absolviert. Spanische Trainer kommen nach Japan und umgekehrt, es soll ein enger Austausch stattfinden, was den Nachwuchs angeht, aber auch Dinge wie Leihen von spanischen Spielern zu uns werden zukünftig ein großes Thema. Herr Mikitani pflegt diesen Austausch und den Kontakt sehr. Er ist fasziniert vom Spirit des FC Barcelona, der Art des Fußballs und möchte das auch bei Vissel Kobe etablieren. Das Ziel ist, in Japan ganz vorne mit dabei zu sein und das nicht mit defensiver Taktik, sondern mit gepflegtem und dominantem Ballbesitz-Fußball.

Die Arbeit bei einem anderen Klub wäre für Sie nicht infrage gekommen?

Fink: Ich hätte mit Sicherheit auch noch etwas anderes bekommen, was mehr in der Nähe der Heimat liegt. Es muss aber beidseitig passen und das hat es mit Vissel Kobe.

Fink: Kobe "hat sich mit mehreren, guten Leuten unterhalten, darunter auch Arsene Wenger"

Gab es Nebenbuhler um den Trainerposten?

Fink: Der Verein hat sich mit mehreren guten Leuten unterhalten, darunter auch Arsene Wenger. Viele wollten diesen Job, aber anscheinend habe ich mich gut genug präsentiert.

Wie geht es eigentlich Lukas Podolski nach seiner Operation?

Fink: Lukas habe ich bisher noch gar nicht persönlich kennengelernt. Er hat immer noch Probleme mit seinem Ohr. Er ist noch in Deutschland und darf leider noch nicht fliegen, das ist noch zu gefährlich.

Wann rechnen Sie mit seiner Rückkehr?

Fink: Ich hoffe, er wird in zwei Wochen zu uns zurückkehren, aber da gibt es dauernd unterschiedliche Aussagen. Der genaue Heilungsverlauf ist sehr schwer vorauszusagen. Er wird dann sicher auch vier bis sechs Wochen brauchen, bis er wieder richtig fit ist.

Wie wichtig ist er als Aushängeschild des Vereins und wie planen Sie die Zukunft mit ihm?

Fink: Wir haben zuletzt viele Ausländer verpflichtet und müssen sehen, wie es um seine Fitness bestellt ist, sobald er wieder da ist. Er war natürlich in dieser Saison als wichtiger Spieler eingeplant. Er ist ein großes Aushängeschild des Klubs, sehr bekannt und sehr beliebt aufgrund seiner Art. Deswegen wollte der Klub ihn auch unbedingt damals verpflichten. Er ist auch weiterhin fest eingeplant als Führungsspieler, aber es hängt natürlich auch von der Ausländerregel ab, wen wir noch abgeben (Es dürfen fünf Ausländer im Kader stehen, drei davon am Spieltag, Anm. d. Red.). Ich plane fest mit Lukas bis zum Ende der Saison.

Podolskis Vertrag läuft noch bis 2020. Wie geht es danach weiter?

Fink: Er selbst hat noch nicht signalisiert, wie seine Zukunft aussehen soll. Er ist aber heiß auf sein Comeback und gibt Gas in der Reha.

Kommen wir zu Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem FC Bayern: Wie tief ist ihre Verbundenheit noch zum Verein?

Fink: Nach wie vor groß, das ist doch klar. Wir haben immer wieder Treffen mit ehemaligen Spielern bei Legenden-Spielen. Bald sehen wir uns anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Champions-League-Triumphes 2001. Da wird es eine Feier geben. Ich würde über keinen Spieler, mit dem ich damals den Titel geholt habe, ein schlechtes Wort verlieren. Wir waren eine Familie, es wurde gefeiert und 1999 (der FC Bayern verlor im CL-Finale mit 1:2 gegen , Anm. d. Red.) getrauert. Das schweißt zusammen. Ich werde diesem Verein immer verbunden bleiben.

Fink: "Dem FC Bayern braucht niemand zu erzählen, wie der Fußball läuft"

Was trauen Sie den Münchnern nach dem Umbruch im Sommer und den Abgängen von Ribery und Robben zu?

Fink: Dem FC Bayern braucht niemand zu erzählen, wie der Fußball läuft. Sie werden noch für die ein oder andere Überraschung auf dem Transfermarkt sorgen. Sie werden mit Sicherheit versuchen, den Konkurrenzkampf gerade offensiv noch zu verschärfen. Spieler wie Serge Gnabry und Kingsley Coman auf Außen haben eine besondere Klasse. Bayern weiß aber auch, dass sie noch weitere Qualität brauchen in der Breite, wenn sie in drei Wettbewerben über so eine lange Saison dabei sind.

Von vielen Fans wird der bisherige Transfersommer der Bayern kritisch beäugt. Wie bewerten Sie die Aktivitäten?

Fink: Sie glauben ja wohl nicht, dass Vollprofis wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Hasan Salihamidzic mit seinem jungen Elan die aktuelle Kadersituation unterschätzen. Da ist genügend Erfahrung und Expertise vorhanden. Ich war jahrelang dort und habe solche Situationen miterlebt. Der FC Bayern weiß genau, was er will.

Sie sind eng befreundet mit Hasan Salihamidzic und haben früher zusammengespielt. Wie sehen Sie die andauernde Kritik an seinem Auftreten und seiner Arbeit?

Fink: Wir unterhalten uns oft und haben einen sehr guten Kontakt. Wir haben damals viele Erfolge zusammen gefeiert und waren bei Auswärtsreisen Zimmerkollegen. Brazzo ist ein Profi, er kennt den Verein auswendig. Wir unterhalten uns auch über seine Arbeit, über einzelne Spieler und tauschen uns diesbezüglich aus. Zumindest so weit, wie er mir gewisse Themen erzählen darf. Er spricht mehrere Sprachen und hat viel Ahnung von der Nachwuchsarbeit. Beim FC Bayern ist es eben so, dass man immer erstmal etwas gewinnen muss, damit man anerkannt wird. Heutzutage reicht da teilweise nicht mal mehr das Double.

Wie schätzen Sie Brazzos Chancen ein, sich in der Führungsebene der Bayern zu etablieren?

Fink: Ich glaube, er hat eine große Zukunft. Ich finde die Philosophie, mit ehemaligen Spielern des Vereins zu arbeiten, komplett richtig. Das war schon immer ein Erfolgsrezept. Nicht jeder ist sofort als Meister vom Himmel gefallen. Je länger er dabei ist, desto besser wird er.

Fink: Oliver Kahn "ist der ideale Mann, um den FC Bayern in eine große Zukunft zu führen"

Einer der den Verein künftig mitgestalten wird, ist Oliver Kahn. Trauen Sie ihm das zu?

Fink: Auf jeden Fall. Er weiß genau, wie der Klub funktioniert und bringt Identität mit. Er hat die Intelligenz, die für diesen besonderen Job nötig ist und besitzt große Ausstrahlung. Mit seinem Charakter ist er der ideale Mann, um den FC Bayern in eine große Zukunft zu führen.

Hat der FC Bayern trotzdem die ganz große Strahlkraft verloren, gerade auf dem internationalen Transfermarkt?

Fink: Das glaube ich nicht. Sie haben die finanziellen Mittel, um international mitzureden. Aber es war zu meiner aktiven Zeit auch schon so, dass beispielsweise ganz andere Möglichkeiten und mehr individuelle Qualität im Kader hatte. Aber, dass sich Leroy Sane mit einem Wechsel aus der Premier League zum FC Bayern beschäftigt, zeigt doch, welche Strahlkraft sie noch haben und dass sie immer noch interessant für die Top-Spieler dieser Welt sind. Sane gehört für mich auf seiner Position zu den drei besten Spielern überhaupt.

Der BVB hat groß investiert – ist die Gefahr so groß wie seit Jahren nicht mehr für die Münchner?

Fink: Das kann sehr gut sein. Dortmund hat wirklich sehr clever eingekauft und hat dementsprechend das Zeug, um die Meisterschaft mitzuspielen. Der Weg zur deutschen Meisterschaft führt aber nach wie vor nur über den FC Bayern, da lege ich mich fest.