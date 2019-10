KNVB-Sportdirektor Hoogma bestätigt Barca-Klausel bei Bondscoach Koeman

Bondscoach Koeman hat laut KNVB-Sportdirektor Hoogma eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm einen Wechsel zum FC Barcelona erlaubt.

KNVB-Sportdirektor Nico-Jan Hoogma hat in einem Gespräch mit Fox Sports bestätigt, dass Bondscoach Ronald Koeman eine Klausel für einen Wechsel zum in seinem bis 2022 laufenden Vertrag hat. Gleichzeitig hofft der ehemalige HSV-Spieler, Koeman noch langfristig zu halten.

"Ja, es gibt eine Absprache darüber. Aber sie müssen dafür bezahlen", erklärte Hoogma und schob nach: "Ronald hat in der Vergangenheit schon betont, dass er eines Tages Trainer in Barcelona werden möchte. Wir werden sehen, was passiert."

Dennoch wünscht sich Hoogma eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Koeman, denn "ich denke, dass es sehr gut läuft. Der Erfolg mit Oranje hilft ihm sicherlich, aber ich hoffe natürlich, dass unsere Zusammenarbeit bis zur in anhält."