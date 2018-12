Klub-WM: Real Madrid trifft im Halbfinale auf japanischen Rekordmeister Kashima Antlers

Titelverteidiger Real Madrid steigt im Halbfinale in den Spielbetrieb der Klub-WM ein. Dort treffen die Königlichen am Mittwoch auf Kashima Antlers.

Der japanische Rekordmeister Kashima Antlers steht im Halbfinale der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten und trifft nun auf Titelverteidiger und Champions-League-Sieger Real Madrid. Das Team um den langjährigen Schalker Bundesligaprofi Atsuto Uchida gewann am Samstag sein Viertelfinale in Al Ain gegen den mexikanischen Topklub Deportivo Guadalajara mit 3:2 (1:0). Das Spiel der Vorschlussrunde findet am kommenden Mittwoch in Abu Dhabi statt.

Angel Zaldivar (3.) brachte die Mexikaner früh in Führung, zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Ryota Nagaki (49.) aber der Ausgleich. Der Brasilianer Serginho (69.) per Foulelfmeter und Hiroki Abe (84.) drehten das Spiel schließlich.

Klub-WM: Titelverteidiger Real Madrid steigt im Halbfinale ein

Alan Pulidos Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) im Anschluss an einen Foulelfmeter kam zu spät für Guadalajara. Noch am Samstagabend (17.30 Uhr MEZ) ermitteln Al Ain aus dem Gastgeberland und der afrikanische Champions-League-Sieger Esperance Tunis den letzten Halbfinalisten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Guadalajara und Kashima waren als jeweilige Sieger der Champions-League-Wettbewerbe Mittel- und Nordamerikas und Asiens für das Viertelfinale qualifiziert. Der europäische Titelträger Real Madrid sowie der Copa-Libertadores-Gewinner River Plate aus Buenos Aires sind für die Halbfinals gesetzt. Das Endspiel der 15. Auflage der Klub-WM findet am 22. Dezember statt.