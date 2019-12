Peter Crouch erzählt von Klub-WM 2005 mit Liverpool: Didi Hamann verbrachte die Nacht in der Zelle

Der einstige Liverpool-Torjäger Peter Crouch hat von der Klub-WM 2005 erzählt und dabei aus dem Nähkästchen geplaudert.

Der frühere Liverpool-Stürmer Peter Crouch hat verraten, dass bei der 2005 eine Taxi-Eskapade mit Teamkollege Dietmar Hamann dazu geführt hat, dass Letzterer von der Polizei festgenommen wurde. Ein Teil des Teams habe danach in einer Karaoke-Bar gefeiert, erinnert sich Crouch im Gespräch mit der Daily Mail: "Da waren Pepe Reina, Jamie Carragher, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Didi Hamann und ich - wir alle haben mit der Menge Liverpool-Lieder gesungen."

Alle hätten viel Spaß gehabt, "aber als die Bar zumachte, fing der Spaß erst richtig an."

Crouch: Hamann versuchte auf das Taxi-Dach zu klettern

Für den Rückweg ins Hotel habe es nämlich nur ein einziges Taxi gegeben, das sei aber völlig überfüllt gewesen. "Es gab keinen Platz mehr, also versuchte Didi, auf das Dach zu klettern. Dann rief jemand die Polizei", erzählt Crouch.

Hamann und Carragher seien dann von der Polizei durch die Straßen gejagt worden - "und ich glaube, dass sie Didi, der bekanntlich nicht der Schnellste war, die Möglichkeit gaben, die Nacht mit ihnen zu verbringen." Hamann sei am folgenden Morgen kommentarlos in den Klamotten vom Vorabend beim Frühstück aufgetaucht.

Klub-WM 2019: Klappt es im vierten Anlauf für Liverpool?

Crouch, der seine Karriere im Sommer 2019 beendet hatte, war im Sommer 2005 zum damals amtierenden Champions-League-Sieger gewechselt und durfte so im Dezember des Jahres an der Klub-WM teilnehmen. Das Finale des Wettbewerbs verloren die Reds jedoch unglücklich gegen den FC Santos mit 0:1.

Bei der vierten Teilnahme bei der Klub-WM hofft der in diesem Jahr auf den ersten Sieg. 1981, 1984 und 2005 hatte man den Wettbewerb nicht gewinnen können. Die Reds greifen am 18. Dezember im Halbfinale gegen Monterrey ein, das Turnier wird in ausgetragen.