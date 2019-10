Liverpool-Trainer Jügen Klopp schwärmt nach Sieg: "So sollte Fußball aussehen"

Jürgen Klopp lobte seine Spieler nach dem 2:1 über Tottenham. Die Reds verteidigten die Tabellenspitze und knackten nebenbei einen Startrekord.

Jürgen Klopp strahlte vor Glück. Und noch lange nach der überzeugenden Vorstellung seiner Elf war er emotional berührt. "Ich habe das Spiel geliebt. So sollte Fußball aussehen", schwärmte der Teammanager des über den Auftritt seiner Elf beim wichtigen 2:1-Sieg in der Neuauflage des Champions-League-Finals gegen .

Mit 28 Punkten aus zehn Spielen verteidigten die Reds die Tabellenführung der Premier League, ließen bislang nur beim 1:1 gegen Punkte liegen. Auf Fragen, wie sicher er sich angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger sein, wollte Klopp nicht eingehen. "Wir wissen genau, was zu tun ist. Wir müssen uns auf jedes einzelne Spiel konzentrieren", erklärte er.

Jürgen Klopp über Spurs-Keeper Gazzaniga: "Wow, was hat der für ein Spiel gemacht"

Liverpool hatte sich vor 52.000 Zuschauern an der Anfield Road auch vom Traumstart der Londoner mit dem frühen 1:0 durch Englands Nationalstürmer Harry Kane (1.) nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und das Spiel in der Folge mehr und mehr an sich gerissen. "In der Halbzeit haben wir gesagt, dass das Ergebnis das einzige Problem ist, und wir sind ruhig geblieben", sagte der deutsche Coach.

Nach Toren von Jordan Henderson (52.) und Mohamed Salah (75., Foulelfmeter) drehten die Reds die Partie und machten nach Einschätzung ihres Coaches viel richtig. "Wir hatten die Kontrolle, haben sie zurückgedrängt und viele Chancen herausgespielt", urteilte der Coach. Nur Spurs-Keeper Paulo Gazzaniga habe einen höheren Sieg verhindert: "Wow, was hat der für ein Spiel gemacht", sagte Klopp.

Mit dem Sieg stellte der amtierende Champions-League-Sieger auf dem Weg zum ersten Meistertitel nach 30 Jahren auch einen Startrekord ein. Erst als viertes Team in der Geschichte der Premier League bringt es Liverpool nach zehn Spieltagen auf 28 Punkte. Das gelang zuvor nur dem (2005/2006) sowie zweimal Manchester City (2011/2012 und 2017/2018). Alle drei Teams holten am Saisonende auch den Titel.

Auswechslung von Mohamed Salah nur eine Vorsichtsmaßnahme

Entwarnung gab Klopp im Fall von Superstürmer Salah, der fünf Minuten vor Ende der Partie ausgewechselt werden musste. "Es war der Knöchel, mit dem er seit dem Spiel gegen Leicester Probleme hat", verriet Klopp. Die Auswechselung sei aber nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Salah hatte zuvor beim 1:1 gegen Manchester United gefehlt.

Schon Mittwoch geht es für Liverpool weiter. Dann erwarten die Reds im Liga-Cup den , der mit Bernd Leno und Pierre-Emerick Aubameyang, aber ohne Mesut Özil am Wochenende gegen nicht über ein 2:2 hinaus kam und mit zwölf Punkten Rückstand auf Rang fünf steht. In der Premier League tritt Liverpool am kommenden Wochenende beim Aufsteiger Aston Villa an, ehe am 10. November in Anfield der Knaller gegen Man City folgt.