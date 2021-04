"Unmöglich": Jürgen Klopp und Pep Guardiola gegen Champions-League-Reform

Teammanager Jürgen Klopp (53) hat sich nach dem Aus für die Super League auch gegen die Reform der Champions League ausgesprochen. "Die neue Champions League ist nicht das, bei dem die Teams sagen: 'Wow, lass uns das so machen.'", sagte Klopp am Freitag.

Dass es ab 2024 noch mehr Spiele geben soll, um "mehr Geld" zu verdienen, kann der Deutsche nicht verstehen: "Alle kennen meine Meinung dazu. Mehr Spiele sind unmöglich. Die Strukturen sind für mehr Spiele nicht ausgerichtet."

Im Wirbel um die mittlerweile gescheiterten Super-League-Pläne hatte die UEFA am Montag die Champions-League-Reform verabschiedet. Dann werden unter anderem 36 statt 32 Teams teilnehmen, insgesamt werden 225 statt 125 Partien ausgetragen - mehr Spiele bringen den Klubs und Verbänden wie der UEFA mehr Geld ein dank der TV-Übertragungen.

The new #UCL format will take effect from the 2024/25 season.



