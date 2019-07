Kleberson bringt Dani Alves beim FC Liverpool ins Gespräch: "Würde gut passen"

Dani Alves würde gut zum FC Liverpool passen. Dieser Meinung ist zumindest der brasilianische Ex-Nationalspieler Kleberson.

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Kleberson könnte sich Dani Alves gut beim vorstellen. Auch, weil der Außenverteidiger gut zum Stil von Reds-Trainer Jürgen Klopp passen würde.

"Ich wollte, dass Dani Alves zu mir in die kommt", sagte Ex-ManUnited-Profi Kleberson, der seine Karriere ebenfalls in den USA ausklingen ließ und inzwischen als Trainer in der Akademie von Philadelphia Union arbeitet.

Dani Alves verlässt nach zwei Jahren

"Er ist ein phänomenaler Spieler mit überragenden Qualitäten", schwärmt der 40-Jährige, der in der brasilianischen Nationalmannschaft insgesamt dreimal zusammen mit Alves auf dem Platz gestanden hat. "Er würde vielleicht gut zu Liverpool passen. Klopp würde seinen Spielstil mögen. Er ist technisch gut, schnell und weiß, worauf es in großen Spielen ankommt. Alves ist ein Gewinner."

Nach zuletzt zwei Spielzeiten bei Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kündigte der 36-jährige Außenverteidiger Ende Juni seinen Abschied aus Frankreich an.