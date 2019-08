Klaus Augenthaler: "Kleine Kinder kennen nur die Bayern als Meister"

Klaus Augenthaler glaubt, dass der FC Bayern stark auftreten wird, sieht aber eine breite Auswahl an möglichen Meistern in der kommenden Saison.

Der langjährige Bayern-Profi Klaus Augenthaler hofft auf eine spannende Saison in der . "Kleine Kinder kennen nur den FC Bayern als Meister. 'Meister' bedeutet für sie FC Bayern", sagte der 61-Jährige im Interview mit Goal und SPOX.

"Ich hoffe, dass auch andere Teams als Bayern und Dortmund um den Titel mitspielen können. Fünf, sechs Mannschaften haben das Potenzial dafür", meinte er weiter. Während seiner aktiven Karriere wurde Augenthaler selbst siebenmal deutscher Meister mit dem FCB.

Klaus Augenthaler: FC Bayern "wird vorne dabeibleiben"

Auch in der traut Augenthaler den Bayern in diesem Jahr ein gutes Abschneiden zu: "Der FC Bayern wird national und auch in der Champions League vorne dabeibleiben. Ich hoffe, die Bayern kommen in diesem Jahr weiter als ins Achtelfinale", sagte er.

Unter anderem von den eigenen Spielern wird der Rekordmeister seit längerer Zeit aufgrund seines kleinen Kaders und der wenigen Neuzugänge kritisiert. Erst am Dienstag wurde allerdings mit Ivan Perisic ein neuer Angreifer ausgeliehen.