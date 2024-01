Klara Bühl schießt Bayerns Frauen an die Tabellenspitze der Google Pixel Bundesliga

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im ersten Spiel nach der Winterpause die Tabellenführung der Google Pixel Bundesliga erobert.

WAS IST PASSIERT: Die Fußballerinnen von Bayern München haben zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Google Pixel Bundesliga übernommen. Die Titelverteidigerinnen gewannen 1:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim und schoben sich zunächst am Pokalsieger VfL Wolfsburg vorbei. Klara Bühl (22.) erzielte das Siegtor für die Gastgeberinnen.

WAS IST DAS GRÖSSERE BILD: Im Rennen um die Meisterschaft liegen die Münchnerinnen nun zwei Punkte vor Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen treten beim Restart am Montag (19.30 Uhr/Sport1, DAZN, MagentaSport) bei der SGS Essen an. Mit einem Sieg kann sich die VfL wieder an die Spitze schieben.