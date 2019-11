Kingsley Coman verletzt sich im Länderspiel – FC Bayern München gibt Entwarnung

Flügelstürmer Kingsley Coman musste im Länderspiel für Frankreich verletzt vom Platz. Der FC Bayern gibt allerdings Entwarnung.

Kingsley Coman vom hat sich beim 2:1-Sieg der französischen Nationalmannschaft gegen Moldawien eine neurogene Muskelverhärtung im Oberschenkel zugezogen. Das bestätigte der deutsche Meister am späten Samstagabend.

Der Flügelstürmer reiste aus diesem Grund vorzeitig von der Nationalmannschaft ab und befindet sich aktuell schon wieder in München. In den kommenden Tagen muss er im Training etwas kürzertreten, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.