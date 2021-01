Trick mit falschem Präsidenten: Wie Bayern einst den Coman-Transfer eingetütet haben soll

Zu seiner Zeit als Technischer Direktor des FC Bayern wollte Michael Reschke Kingsley Coman unbedingt nach München holen - und trickste dafür wohl.

HINTERGRUND

Michael Reschke hatte gegen Ende der Sommer-Transferperiode 2015 noch ein ganz großes Ziel: Kingsley Coman zum FC Bayern holen. Von 2014 bis 2017 arbeitete Reschke als Technischer Direktor für den deutschen Rekordmeister - und dieser junge Franzose hatte es ihm ganz besonders angetan.

Coman, Siegtorschütze im Champions-League-Finale des vergangenen Jahres gegen PSG, war seinerzeit 19 und hatte ein Jahr zuvor seinen Heimatklub in Richtung verlassen. Bei den Italienern hatte er sich erste Sporen verdient, war von einem Stammplatz aber weit entfernt gewesen.

Doch Reschke war sich sicher: Coman würde dem FC Bayern weiterhelfen können. Er war sich offenbar so sicher, dass er bei den Verhandlungen einem Bericht des kicker zufolge auf einen auf den ersten Blick recht billigen Trick zurückgegriffen haben soll.

Reschke brachte falschen Bayern-Präsidenten zu Verhandlungen mit Coman-Beratern

Es war der letzte Tag der Transferperiode, in Bayerns Vereinszentrale verhandelte Reschke mit Comans Beratern. Eine Einigung sei jedoch noch längst nicht in Sicht gewesen, weshalb Reschke einen FCB-Mitarbeiter, dem er zufällig auf dem Gang über den Weg gelaufen war, mit einem Spezialauftrag betraute: "Bei jeder Forderung soll er entschlossen 'no, no' sagen, dabei auf den Tisch hauen“, heißt es beim kicker.

Quelle: Getty Images

Comans Beraterteam gaukelte Reschke vor, dass es sich bei dem von ihm ins Büro bestellten Vereinsmitarbeiter um Bayerns Präsidenten handele. Und - so hatte Rescke es ihm aufgetragen - der falsche Präsident verließ den Verhandlungsraum nach fünf Minuten, gab an, schnell weg zu müssen. Damit wollte Reschke eine zügige Entscheidung herbeiführen, die Zeit drängte ja.

Laut kicker sei dieser Trick Reschkes letztlich aufgegangen und entscheidend gewesen, dass Coman nach einem Jahr bei Juve zu den Bayern wechselte. Der Flügelspieler wurde zunächst für zwei Jahre ausgeliehen, 2017 dann für 21 Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. Von einem "Granatendeal" für die Münchener sollte Reschke später sprechen, mittlerweile hat Coman mit dem FCB fünf deutsche Meisterschaften gefeiert, dreimal den gewonnen und die Bayern 2020 zum CL-Triumph geführt. Insgesamt steht er bis dato bei 176 Pflichtspielen (38 Tore) für den 30-maligen Meister. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Und Reschke? Der verließ die Bayern im Sommer 2017 kurz nach Comans fester Verpflichtung, ist aktuell nach erfolglosen Engagements bei Stuttgart und Schalke vereinslos.