"Killt ihn nicht": Wayne Rooney macht klare Ansage zu Jude Bellingham

Der 37-Jährige blickt voraus und warnt, Bellingham bei einer möglichen Formdelle nicht gleich anzuzählen.

WAS IST PASSIERT? Englands ehemaliger Nationalmannschaftskapitän Wayne Rooney hat dazu aufgefordert, Jude Bellingham während möglichen kommenden Formtiefs nicht zu sehr zu kritisieren.

WAS WURDE GESAGT? Der ehemalige Rekordtorschütze der Three Lions und neue Trainer von Bellinghams Ex-Verein Birmingham City erklärte: "Es ist schwierig für einen jungen Spieler, wenn ein Formtief kommt oder es Probleme abseits des Platzes gibt, das auszublenden. Er ist bei Real Madrid. Ein schlechtes Spiel und schon sind sie hinter dir her. Wenn das passiert, ist es wichtig, dass wir ihn nicht killen."

Der 37-Jährige forderte außerdem: "Wir müssen ihn wirklich unterstützen, denn in meinen Augen ist er ein zukünftiger Kapitän Englands."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham traf seit seinem Wechsel zu Real Madrid in zehn Spielen zehnmal und überzeugte zuletzt auch im Dress der englischen Nationalmannschaft beim 3:1-Sieg gegen Italien bei der Qualifikation zur EURO 2024 in Deutschland.

"Er hat wirklich beeindruckt, wie er sich verhält, wie er spricht, wie er sich auf dem Spielfeld gibt. Mit seinen 20 Jahren spielt er schon wie ein Anführer. Er ist jemand, den wir für die Zukunft Englands beschützen und betreuen müssen", sagte Rooney. "Wenn man für England spielt, steht man auch unter großem Druck, deshalb ist es wichtig, dass er sich mit seinem Umfeld gut versteht und die Dinge vereinfacht. Er ist in der besten Form seines Lebens. Wenn er eine Formdelle hat, sollten wir alle hinter ihm stehen."

WAS STEHT ALS NÄCHSTES AN? Rooneys erstes Spiel als Teammanager Birminghams findet gegen Middlesbrough statt. Die Boroughs werden von seinem ehemaligen United-Kameraden Michael Carrick trainiert. Bellingham hofft, seine Torquote für Real Madrid aufrecht zu erhalten, wenn er am Samstag in LaLiga gegen den FC Sevilla auf dem Platz steht.