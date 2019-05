Trippier: Harry Kanes Halbzeitansprache inspirierte das Tottenham-Comeback gegen Ajax Amsterdam

Tottenham schaffte gegen Ajax Amsterdam ein unglaubliches Comeback. Harry Kane rüttelte seine Mitspieler zuvor wach.

Der verletzte Kapitän Harry Kane hat seine Mannschaftskameraden bei offenbar mit einer Ansprache in der Halbzeitpause zum Comeback in der zweiten Halbzeit gegen Amsterdam inspiriert. Außenverteidiger Kieran Trippier verriet bei Sky Sports: "Harry ist unglaublich wichtig für seinen Verein und sein Land. In der Halbzeit kam er in die Kabine und flippte total aus. Wir alle wussten, dass wir es besser können."

“Aber wir brauchten das", ergänzte Trippier: "Diese Führungsstärke, die er hat, die Art und Weise, wie er in der Halbzeit zu uns kam. Er war überhaupt nicht zufrieden und wir alle spürten das. Er spornt uns einfach an, seine Präsenz ist so wichtig für uns."

Kane erholt sich momentan von einer Bänderverletzung und konnte im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen Ajax (2:3) nicht auflaufen. "Wir hoffen alle, dass er für das Finale zurück sein wird", sagte Trippier.

Tottenham Hotspur trifft im CL-Finale auf den

Auch Kane selbst erklärte seine aufrüttelnde Aktion in der Pause: "Alle wussten, dass das nicht gut genug war. Wir mussten härter arbeiten, besser pressen. Sobald wir ein Tor hatten, war das Spiel offen."

Im Finale der treffen die Spurs am 1. Juni in Madrid auf den Ligakonkurrenten FC Liverpool. In der Premier League steht man einen Spieltag vor Schluss auf dem vierten Rang, die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist den Spurs dabei praktisch nicht mehr zu nehmen.