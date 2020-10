Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: Wann findet der Kampf statt? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum, Termin und Co.

Die UFC trägt ihre Kämpfe hierzulande meistens mitten in der Nacht aus – diesmal jedoch nicht! Khabib gegen Gaethje findet am Samstagabend statt.

Es ist der Kampf des Jahres in der UFC: Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje! Der Fight findet In Abu Dhabi statt – und das zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Goal präsentiert Euch alle Details dazu.

Langjährige Fans der UFC werden sich des Öfteren einen Wecker gestellt haben, um die Kämpfe live zu schauen. Der Titelkampf am kommenden Samstag wird jedoch bereits am späten Abend übertragen.

Ihr wollt live dabei sein, wenn Khabib im Oktagon auf Gaethje trifft? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Informationen zu Datum und Uhrzeit durch!

Termin - Khabib vs. Gaethje: Wann findet UFC 254 statt?

Fans von Khabib müssen schon seit Monaten auf einen Kampf warten. Sein letzter Fight gegen Dustin Poirier liegt bereits über ein Jahr zurück. Im September 2019 zwang Khabib seinen Kontrahenten damals zur Aufgabe.

Nach der Absage seines geplanten Kampfs gegen Tony Ferguson im vergangenen April im Zuge der Corona-Pandemie, musste Khabib im Juli einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Sein Vater und Trainer starb nach einer Covid-19-Erkrankung, wonach sogar über ein Karriereende von Khabib spekuliert wurde.

Doch an diesem Wochenende ist es wieder soweit: Kbabib steigt am Samstagabend - 24. Oktober 2020 - ins Oktagon und trägt den 29. Kampf seiner Karriere aus!

Uhrzeit - Khabib vs. Gaethje: Um wie viel Uhr startet der Fight?

Viele vergangene UFC-Veranstaltungen fanden in den USA statt und liefen aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande mitten in der Nacht oder früh am Morgen.

Diesmal findet das Spektakel auf der Fight von Abu Dhabi statt und läuft bereits am späten Samstagabend. Gegen 22 Uhr steigen beide Kämpfer in den Käfig.

Wann genau es losgeht, hängt von der Länge der Vorkämpfe ab. Vor 22 Uhr wird jedoch nicht mit dem Beginn gerechnet.

Khabib vs. Gaethje: Wo wird UFC 254 live übertragen?

Der Fight findet am Samstagabend ab 22 Uhr statt – so viel steht fest. Doch wo müssen UFC-Fans einschalten, um den Kampf im TV und via LIVE-STREAM zu sehen? Goal klärt auf.

I'm back!

Wie der große Bob Marley schon sagte: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine andere". @DAZN_DE #DAZNFightClub pic.twitter.com/S8EKaNRaf4 — Peter Sobotta (@PeterSobotta) October 19, 2020

DAZN zeigt Khabib vs. Gaethje live im TV und im LIVE-STREAM

Die Streaming-Plattform DAZN konnte sich die Übertagungsrechte sichern und ist der exklusive Anbieter des Kampfes. Hier läuft der Fight live und in voller Länge.

Ab 21.30 Uhr stimmt Euch DAZN auf den Kampf ein und zeigt Vorberichte und Analysen. Wer nicht nur Khabib gegen Gaethje sehen möchte, kann sogar bereits ab 20 Uhr einschalten und die Vorkämpfe anschauen.

Khabib vs. Gaethje live im TV und im LIVE-STREAM – so empfangt Ihr DAZN

Die Übertragung des Streaming-Portals DAZN ist für alle Abonnenten zugänglich. Dafür müsst Ihr Euch lediglich auf der Plattform anmelden und könnt anschließend den LIVE-STREAM am Smart-TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone abrufen.

Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr das noch rechtzeitig vor Beginn des Kampfes machen – und das sogar erst einmal kostenlos! Zu Beginn des Abonnements bekommt Ihr die Mitgliedschaft nämlich erst einmal geschenkt.

Die ersten 30 Tage sind kostenlos zum Testen da, anschließend wird für DAZN 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr hier!

Khabib vs. Gaethje: Termin, Datum und Uhrzeit - die Rahmendaten zu UFC 254