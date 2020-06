KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - So wird die 3. Liga übertragen

35. Spieltag in der 3. Liga: Uerdingen empfängt Würzburg. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Englische Woche in der : Der KFC Uerdingen empfängt die Würzburger Kickers. Die Partie wird heute um 19 Uhr in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf angepfiffen.

Während der KFC Uerdingen im gesicherten Tabellenmittelfeld steht, hat Würzburg noch die Chance auf den Aufstieg. Aktuell stehen die Kickers mit 57 Punkten auf Platz 4.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams.

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zur 3. Liga

Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Datum : 23. Juni 2020

: 23. Juni 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort: Merkur-Spielarena, Düsseldorf

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Jedes Spiel der 3. Liga wird live im Fernsehen übertragen, was den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport zu verdanken ist. Während Magenta alle Spiele in voller Länge übertragen darf, haben die Öffentlich-rechtlichen nur das Recht, insgesamt 86 Spiele zu zeigen.

Ob es das Spiel heute im Free-TV zu sehen gibt, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

📹 Jetzt bei #KickersTV! Die Vorschau auf das Match unserer #Kickersauswärts gegen den KFC Uerdingen mit unserem Cheftrainer Michael Schiele: 👉 https://t.co/nRNqH2Jze8 🔴⚪ #KFCFWK pic.twitter.com/zKwv2NODaQ — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) June 22, 2020

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers heute LIVE im TV sehen: So geht's

An dieser Stelle müssen wir Euch leider enttäuschen: Das Spiel gibt es nicht live im Free-TV zu sehen, MagentaSport besitzt heute also die exklusiven Übertragungsrechte. Der Telekom-Sender geht ab 18.45 Uhr auf Sendung, das Spiel wird von Markus Höhner kommentiert. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz sehen, hier lauten die Kommentatoren Alexander Klich und Martin Piller.

Als Kunde der Telekom ist Magenta im ersten Jahr kostenlos. Danach kostet das Abonnement monatlich 4,95 Euro. Auch als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr die 3. Liga sehen, allerdings kostet das Abo hier 16,95 Euro im Monat. Für alle Sparfüchse unter Euch: Bei Abschluss eines Jahres-Abos kostet Magenta lediglich 9,95 Euro monatlich.

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers: Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen

Wer keinen Magenta-Receiver besitzt, kann das Spiel auch über den kostenpflichtigen LIVE-STREAM von Magenta auf www.magentasport.de schauen. Einen kostenlosen LIVE-STREAM gibt es leider nicht. Um Zugriff auf den Stream zu bekommen, müsst Ihr Euch mit Eurem Konto auf der Webseite anmelden. Es gelten die gleichen Abo-Kosten wie auch für die TV-Übertragung.

Kleiner Tipp: Wer einen Laptop mit HDMI-Kabel besitzt, kann diesen an den TV anschließen und den Stream über den großen Bildschirm genießen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers im LIVE-TICKER verfolgen

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, kann die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Der Ticker berichtet fast in Echtzeit über die Ereignisse aus der Merkur-Spielarena. Zudem liefern wir interessante Statistiken zur 3. Liga – schaut mal rein!

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

KFC Uerdingen gegen Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Tabelle der 3. Liga

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 3 57 60:43 4 Würzburger Kickers 57 63:51 5 FC Hansa Rostock 55 49:35 ... ... ... ... 11 47 53:52 12 KFC Uerdingen 46 37:49 13 Viktoria Köln 44 58:66

KFC Uerdingen vs. Würzburger Kickers live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen