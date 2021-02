KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co.

Abstiegskampf in der 3. Liga: Der KFC Uerdingen empfängt den MSV Duisburg zum Duell. So seht Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM.

Der KFC Uerdingen kämpft nach dem Drei-Punkte-Abzug durch den DFB nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiter wirtschaftlich und sportlich ums Überleben. Noch stehen die Krefelder mit 24 Punkten knapp über dem Strich, aber nur durch das knapp bessere Torverhältnis gegenüber dem direkten Konkurrenten und kommenden Gegner MSV Duisburg.

Der MSV kann also mit einem Sieg die Abstiegszone verlassen, hat aber schon zwei Spiele mehr auf dem Konto als die Uerdinger. Die Zebras sind derzeit im Aufwind, denn sie konnten die letzten beiden Partien gegen den VfB Lübeck und die SpVgg Unterhaching für sich entscheiden. Damit haben sie zwei Mannschaften besiegt, die ebenfalls um den Klassenerhalt in der 3. Liga spielen. Mit dem KFC Uerdingen soll nun der dritte Sieg gegen ein Team am Tabellenende folgen. Anstoß ist am Sonntag, 28.02.2021, um 14 Uhr im Sportpark am Lotter Kreuz (Lotte).

Der KFC Uerdingen erwartet den MSV Duisburg zum Duell im Abstiegskampf der 3. Liga. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg heute live: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb: 3. Liga, 26. Spieltag Begegnung: KFC Uerdingen (16. Platz) - MSV Duisburg (15. Platz) Ort: Sportpark am Lotter Kreuz, Lotte Anpfiff: Sonntag, 28.02.2021, 14 Uhr

KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen ausgewählte Spiele der 3. Liga live in ihrem Programm. Die dritten Kanäle von ARD und ZDF zeigen Partien, die ein möglichst großes Interesse im Sendegebiet hervorrufen. Doch trotz der großen Fangemeinden beider Klubs haben sie sich gegen eine Live-Übertragung entschieden. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel dennoch sehen könnt.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV

Der Sender MagentaTV des Telekommunikationsunternehmens Telekom hat sich die Rechte an allen Spielen der 3. Liga in dieser Saison gesichert. Als Fan eines Drittliga-Klubs ist man also nur mit einem Abo beim Streaming-Dienst auf der sicheren Seite. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erklären wir Euch im folgenden Absatz.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit MagentaSport

Auf seinem Kanal MagentaSport zeigt MagentaTV nicht nur die 3. Liga komplett und live, sondern auch weiteren Spitzensport wie die Deutsche Basketball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey Liga und die Fußball-Frauen-Bundesliga. Für den Empfang ist eine stabile Internetverbindung notwendig, die aber nicht unbedingt bei der Telekom gebucht werden muss.

Allerdings genießt man als Telekom-Kunde den Vorteil, dass man MagentaSport im ersten Jahr kostenfrei empfangen kann. Im Anschluss an die 12 Monate kostet MagentaSport auch für Kunden des Unternehmens 4,95 Euro monatlich (im Jahresabo). Außerdem kann man ab dem ersten Monat Sky Sport Kompakt für 9,95 Euro dazubuchen und die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga sowie der Champions League sehen.

Auch wenn man kein Kunde bei der Telekom ist, kann man MagentaSport abonnieren. Für ein Jahresabo verlangt der Sender 9,95 Euro monatlich oder 16,95 Euro im flexibleren Monatsabo. Die Variante mit Sky Sport Kompakt bietet der Sender Kunden ohne Telekom-Vertrag nicht an.

Gutes Spiel gemacht, doch gegen die gnadenlos effektive Mannschaft von @SVWW_official gab es heute für uns trotz früher Führung durch Frido Wagner & großem Kampf nichts zu holen. Am Sonntag geht es für uns weiter im Derby gegen den @MSVDuisburg... #SVWWKFC pic.twitter.com/1gt4xkld7f — KFC Uerdingen 05 (@KFC_Uerdingen) February 22, 2021

KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga bei MagentaSport im LIVE-STREAM

Um die Spiele der 3. Liga sehen zu können, braucht man nach der erfolgreichen Anmeldung auch die MagentaSport-App. Diese ist für viele verschiedene Endgeräte wie Smart-TV, Tablet oder Smartphones als kostenfreier Download erhältlich. Die richtige App für Euer Android- und Apple-Gerät findet Ihr hinter dem jeweiligen Link.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga bei MagentaSport im TV

Selbstverständlich kann man den LIVE-STREAM des Spiels auch bequem auf dem eigenen TV sehen. Falls Ihr keinen Smart-TV besitzt, auf dem man - wie oben beschrieben - ebenfalls die App installieren kann, gibt es die Möglichkeit, eine Spielekonsole (z.B.: Playstation 4, XBox One), den eigenen Laptop oder den MagentaTV-Stick mit dem Fernseher zu verbinden.

KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick

Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Streaming-Dienst: MagentaTV

MagentaTV Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anpfiff: 14 Uhr

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr MagentaTV nicht buchen wollt oder nicht vor dem Bildschirm sitzen könnt, aber trotzdem kein Highlight des Spiels verpassen wollt, haben wir die richtige Alternative für Euch. Mit unseren LIVE-TICKER bleibt Ihr über alle Ereignisse auf und neben dem Rasen informiert. Klickt Euch mal rein!

KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams. Bleibt also auf dem Laufenden und kommt kurz vor Anpfiff nochmal hier vorbei!