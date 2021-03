KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung der 3. Liga

Der KFC Uerdingen trifft im Nachholspiel der 3. Liga auf Hansa Rostock. Alle Infos zur Begegnung gibt es hier.

In einem der noch vielen offenen Nachholspiele in der 3. Liga empfängt der KFC Uerdingen Aufstiegsaspirant Hansa Rostock. Anpfiff in Lott ist heute um 19.00 Uhr.

Duell der Gegensätze heute Abend in der 3. Liga: Der KFC Uerdingen befindet sich mitten im Chaos rund um Insolvenz, Verkauf und Doch-Nicht-Verkauf. Der Krefelder Klub, dem zuletzt sogar kein professionelles Training mehr möglich gewesen sein soll, befindet sich auf dem ersten Abstiegsplatz, Tendenz weiter fallend. Immerhin: Kein Team hat noch so viele Nachholspiele in der Hinterhand.

Ganz anders hingegen ist die Situation bei der Kogge aus Rostock. Hansa darf ganz stark vom Aufstieg träumen, derzeit liegt Hansa auf dem zweiten Platz. Auf dem Weg nach oben müssen Spiele wie heute gewonnen werden. Doch zuletzt hatte Hansa ein Herz für die Kleinen: Ausgerechnet beim Tabellenletzten VfB Lübeck kassierte Rostock vor einer Woche eine schmerzhafte Niederlage.

Uerdingen gegen Rostock: Goal liefert alle Infos zum Nachholspiel der 3. Liga.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock WETTBEWERB 3. Liga | Nachholspiel des 22. Spieltags ORT Sportpark am Lotter Kreuz | Lotte ANSTOSS 19.00 Uhr LETZTE 5 SPIELE KFC Uerdingen: 1 Sieg, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen

Hansa Rostock: 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Die Begegnung zwischen Abstiegskandidat und Aufstiegsaspirant ist live im TV zu sehen. Wo genau, verraten wir Euch in den nächsten Zeilen.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Anders als die Bundesliga und die 2. Bundesliga, die zentral über die DFL vermarktet, steht die 3. Liga unter dem Schirm des DFB. Entsprechend haben die TV-Verträge und Übertragungsrechte der oberen beiden Spielklassen mit denen der 3. Liga rein gar nichts zu tun.

Aktuell liegen die Übertragungsrechte aller 380 Spiele pro Saison bei der Deutschen Telekom. Der Konzern bietet die Partien über sein Sportangebot "MagentaSport" an und zeigt die Spiele einzeln sowie in der Konferenz.

Zudem darf die ARD über ihre dritten Programme jedes Wochenende ausgewählte Begegnungen des Spieltags im frei eimpfangbaren Fernsehen übertragen.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaSport

Die Begegnung zwischen Uerdingen und Rostock ist somit heute ausschließlich über MagentaSport empfangbar. Um 18.45 Uhr beginnt der Sender mit der Übertragung, die Moderation übernimmt Kamila Benschop. Kommentator der Begegnung ist Christian Straßburger.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Das kostet MagentaSport für Telekom-Kunden

MagentaSport richtet sich vor allem an Personen, die bereits Telekom-Kunden sind. Aktuell kann MagentaSport ganz bequem und für ein Jahr sogar kostenlos zum bestehenden Telekom-Vertrag hinzugebucht werden. Nach einem Jahr kostet das Angebot von MagentaSport monatlich 4,95 Euro.

Das Angebot von MagentaSport umfasst neben den Live-Übertragungen der 3. Liga unter anderem auch die Spiele der Frauen-Bundesliga, der Basketball-Bundesliga BBL sowie der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Zudem bietet die Telekom ihren Kunden an, MagentaSport in Kombination mit dem Paket "Sky Sport Kompakt" zu buchen. Für 9,95 Euro im Monat erhaltet Ihr damit zusätzlich Zugriff auf die Konferenzen der Fußball-Bundesliga, der Champions League sowie auf alle Spiele der Handball-Bundesliga.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Das kostet MagentaSport für Nicht-Telekom-Kunden

Doch ein bestehender Telekom-Vertrag ist nicht zwingend notwendig, um MagentaSport nutzen zu können. Stattdessen kann jeder ein Abo abschließen. Auch gibt es kein verstecktes Telekom-Abo obendrauf, um das man sich sorgen müsste.

Lediglich der Preis ist ohne bestehenden Telekom-Vertrag etwas höher. So kostet das Monatsabo für MagentaSport 16,95 Euro, das Jahresabo schlägt mit monatlichen Kosten in Höhe von 9,95 Euro zu Buche.

Quelle: Getty Images

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: So empfange ich MagentaSport

MagentaSport ist wie jeder andere Streamingdienst auch auf vielen verschiedenen Geräten empfangbar. Smart-TVs gehören ebenso dazu wie TV-Sticks, mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets oder ganz klassisch am Computer. Zudem ist MagentaSport für Kunden von MagentaTV auch darüber zu empfangen.

Alle Infos zu MagentaSport gibt es hier.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Darum kommt das Spiel nicht im Free-TV

Wie bereits erklärt, hat die ARD über ihre dritten Programme die Möglichkeit, jedes Wochenende ausgewählte Spiele der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zu übertragen. In diesem Fall kämen also der WDR und/oder der NDR infrage.

Jedoch gehören Spiele unter der Woche in aller Regel nicht zu den Partien, die im Free-TV gezeigt werden. Ganz gleich, ob es sich um ein Nachholspiel oder ein reguläres Spiel handelt.

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel nicht sehen könnt, aber keine wichtige Situation verpassen wollt, ist der LIVE-TICKER von Goal zu empfehlen. Hier bekommt Ihr jede Entwicklung geliefert.

Zum LIVE-TICKER

KFC Uerdingen vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekannt sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.