KFC Uerdingen vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga ist der FC Bayern München II zu Gast beim KFC Uerdingen. Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Es geht wieder los in der ! Am ersten Spieltag des neuen Jahres empfängt der KFC Uerdingen heute den II. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr.

Nachdem vor Weihnachten bereits eine Begegnung der Rückrunde ausgetragen wurde, sind die Amateure des deutschen Rekordmeisters nun beim KFC Uerdingen gefordert. Beim ersten Aufeinandertreffen hatte sich Bayern II mit Toren von Wriedt (24.) und Batista Meier (57.) durchgesetzt, Uerdingens Daube (37.) wurde zudem mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

In der Tabelle stehen die Gäste mit 23 Punkten aktuell nur auf Rang 15, die Hausherren rangieren mit 30 Zählern auf dem achten Platz.

Uerdingen gegen Bayern II wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen: In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu! Außerdem präsentiert Euch Goal hier die Aufstellungen.

KFC Uerdingen vs. FC Bayern München II: Die Daten zum Duell in der 3. Liga

Duell KFC Uerdingen - FC Bayern München II Datum Sonntag, 26. Januar 2020 | 14 Uhr Ort Merkur Spielarena, Düsseldorf Zuschauer 54.600 Plätze

KFC Uerdingen - FC Bayern München II: Wo wird die 3. Liga heute live im TV übertragen?

Es ist kein Geheimnis, dass manche Spiele der 3. Liga live im Free-TV laufen und andere Begegnungen beim Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen werden. Aber wie ist beim Aufeinandertreffen zwischen dem KFC Uerdingen und dem FC Bayern München II die Regelung? Goal liefert Euch die Antworten.

KFC Uerdingen vs. FC Bayern München II im TV schauen - so funktioniert's

An dieser Stelle gibt es zunächst die schlechte Nachricht für alle Fans der 3. Liga: Keiner der etablierten Free-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert, daher wird Uerdingen gegen Bayern II heute exklusiv auf MagentaSport zu sehen sein. Der Fernsehsender zeigt nämlich alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge.

Bereits um 13.45 Uhr und somit 15 Minuten vor dem Anstoß beginnt der Pay-TV-Sender mit den Vorberichten, ehe ab 14 Uhr die gesamten 90 Minuten aus dem Düsseldorfer Stadion übertragen werden. Einziger Haken: Lediglich Kunden der Telekom können das Angebot für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement für Telekom-Kunden 4,99 Euro monatlich.

Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, muss deshalb aber nicht auf Uerdingen vs. Bayern II verzichten: Um das gesamte Angebot von MagentaSport nutzen zu können, bezahlen Nicht-Telekom-Kunden 16,95 im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos lediglich 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zu Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

Uerdingen vs. Bayern II: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Die Übertragungen von MagentaSport sind aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zu sehen. Somit könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem KFC Uerdingen und dem FC Bayern München II heute auch im LIVE-STREAM verfolgen! Unter www.magentasport.de könnt Ihr Euch einloggen und die Begegnung live schauen.

Auch im LIVE-STREAM beginnen die Vorberichte um 13.45 Uhr, Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung. Zudem sind auch die Konditionen im Internet die gleichen wie für das TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

KFC Uerdingen vs. FC Bayern München II: Das Duell in der 3. Liga im LIVE-TICKER von Goal

Ihr möchtet kein zusätzliches Abo abschließen, aber dennoch über die Ereignisse im Düsseldorfer Stadion auf dem Laufenden bleiben? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen Uerdingen und Bayern II die Lösung. Wir liefern Euch nämlich detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen auf das Duell einzustimmen. Sobald der Ball rollt, liefern wir Euch neben schnellen Aktualisierungen auch interessanten Statistiken, sodass der LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Zudem ist das komplette LIVE-Angebot von Goal für Euch kostenlos. Klickt Euch über diesen Link daher direkt dorthin!

Uerdingen gegen Bayern München II: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher vor dem Spiel nochmals rein!

KFC Uerdingen vs. FC Bayern München II: Die Berichterstattung in der Übersicht