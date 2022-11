Eintracht Frankfurt: Gehaltskürzung für Kevin Trapp bei Vertragsverlängerung?

Insgesamt spielt Kevin Trapp derzeit seine achte Saison für die Eintracht, hat noch Vertrag bis 2024. Verlängert er vorzeitig?

Eintracht Frankfurt will den Vertrag mit Kevin Trapp laut Bild vorzeitig verlängern - und das langfristig. Dabei könnte auf den Torhüter allerdings eine Gehaltskürzung zukommen.

Obwohl Trapps Vertrag am Main noch bis 2024 datiert ist, würde die Eintracht diesen offenbar gerne ausdehnen. Die Sache hat für den Torwart aber einen Haken: Demnach biete die SGE Trapp vergleichsweise geringe zwei Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr, bei leistungsbezogenen Prämien. Zurzeit verdient der Vizekapitän laut der Zeitung ungefähr 3,5 Millionen Euro im Jahr.

Grund für den Sparkurs sollen die Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie sein. Trotzdem würde Sport-Chef Markus Krösche den 32-Jährigen gerne langfristig binden. "Wir sind schon zwei, drei Monate im Austausch, weil wir gern mit ihm verlängern wollen. Es geht um eine längere Zukunft", sagte er der Bild.

Nach seinen starken Leistungen beim Sieg in der Europa League gab es ein Angebot von Manchester United. Doch Trapp blieb der SGE treu und entschied sich für die Adler. Über die ihm nun angebotene Gehaltskürzung soll er "nicht besonders glücklich" sein.

Trapp spielte zunächst von 2012 bis 2015 in Frankfurt und wechselte dann in die Ligue 1 zu PSG. 2018 liehen die Pariser den Keeper an die SGE aus, ein Jahr später wechselte er fest zurück in die Bundesliga.

Kevin Trapp: Erster Ersatzmann für Manuel Neuer?

Erst sechs Länderspiele hat Trapp bisher für Deutschland absolviert, vor ihm stehen in der Rangordnung Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen. Sein WM-Ticket sollte er dennoch sicher haben. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Trapp derzeit sogar vor Barcelonas ter Stegen, sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden.

"Rein gefühlsmäßig und von dem, was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, würde ich mich für Trapp entscheiden", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Die Erfolgsgeschichte der SGE, die auch stark mit ihm und vielen unfassbaren Paraden verbunden ist und auch zum Sieg der Europa League geführt hat, lässt mich ein kleines bisschen mehr zu ihm tendieren."