Kevin-Prince Boateng: BVB-Kandidat ist bei der WM "für mich bisher der Spieler des Turniers"

Kevin-Prince Boateng nahm mit Ghana an zwei Weltmeisterschaften teil. Ein Landsmann überzeugt in Katar nun restlos.

WAS IST PASSIERT? Der ghanaische Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng von Hertha BSC hat seinen Landsmann Mohammed Kudus von Ajax für dessen Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Katar mit Lob überschüttet.

WAS WURDE GESAGT? "Mohammed Kudus ist für mich bisher der Spieler des Turniers. Er ist nicht von dieser Welt. Unfassbar, was er mit dem Ball kann", so der 35-Jährige bei Sport1. "Bei ihm ist es nur eine Frage der Zeit, bis er von Ajax Amsterdam zu einem Weltverein wechselt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach einer starken Hinrunde bei Ajax mit zehn Toren in 21 Pflichtspielen - darunter vier Treffer in der Champions League - überzeugt der offensive Mittelfeldspieler Kudus auch bei der WM und war mit einem Doppelpack der Matchwinner beim 3:2-Sieg Ghanas gegen Südkorea.

WIE GEHT ES WEITER? Aufgrund seiner Leistungen in der Königsklasse standen die Klubs bereits vor der WM bei Kudus Schlange. Aus der Bundesliga soll es großes Interesse von Borussia Dortmund geben, doch auch der FC Liverpool wurde zuletzt bereits als Abnehmer gehandelt.