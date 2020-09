Monza-Neuzugang Kevin-Prince Boateng: "Vielleicht größte Herausforderung"

Kevin-Prince Boateng ist offiziell ein Monza-Spieler. Er freut sich auf seine neue Aufgabe in der Serie B.

Der Wechsel des früheren -Profis Kevin-Prince Boateng (33) zum italienischen Zweitligisten AC Monza ist auch offiziell in trockenen Tüchern. Am Montag unterzeichnete der Mittelfeldspieler einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit beim Klub von Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi. Boateng war zuletzt vom Serie-A-Klub an ausgeliehen.

Boateng selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in der Serie B und bezeichnete den Schritt als "vielleicht größte Herausforderung" seiner Karriere. "Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht", fügte er an.

Kevin-Prince Boateng spielte auch bei Milan für Silvio Berlusconi

Berlusconi, der den Klub vor zwei Jahren erworben hatte, will Monza mit Boateng in die führen. Der Verein war in der vergangenen Saison in die Serie B aufgestiegen.

Von 2010 bis 2013 hatte Boateng für den gespielt - zu dieser Zeit gehörte der Klub ebenfalls Berlusconi.

ITS OFFICIAL ‼️‼️‼️ Maybe the toughest challenge in my career, but I can’t wait to get going...

Forza @ACMonza 🔴⚪️ #monzA pic.twitter.com/Ds82q8T0Fo — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) September 28, 2020

In der Bundesliga spielte Boateng für , , Schalke 04 und .