Kevin-Prince Boateng über Jürgen Klopp: "Er weiß, wie er dich packen muss"

Beim BVB spielte Kevin-Prince Boateng einst unter Jürgen Klopp. Nun verriet er, was den Star-Coach von anderen Trainern unterscheidet.

Der ehemalige -Profi Kevin-Prince Boateng hat verraten, was seinen ehemaligen Coach Jürgen Klopp von anderen Trainern unterscheidet. "Er ist ein geiler Typ und auch noch ein geiler Trainer", erklärte Boateng in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

"Meistens hast du nur das eine oder das andere." Klopp habe jedoch "einfach beides. Er weiß, wie er dich packen muss", schwärmte der gebürtige Berliner.

Boateng über Klopp: Jede Mannschaft wird alles für ihn geben

Der 32-Jährige glaubt nicht, dass es einen Spieler bei Liverpool gäbe, der Klopp nicht möge. "So war es auch in Dortmund", sagte Boateng und fügte an: "Das ist das, was ihn ausmacht."

Aus diesem Grund werde "jede Mannschaft alles für ihn geben", erklärte der ehemalige Nationalspieler Ghanas.

Kevin-Prince Boateng wurde im Jahr 2009 von an den BVB verliehen, wo er zwischen Januar und Juni unter Klopp spielte. Anschließend kehrte er nach London zurück. Seit letzten Sommer steht Boateng beim unter Vertrag.