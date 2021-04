Kevin-Prince Boateng wird ARD-Experte bei der EM

Der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng wird bei der anstehenden EM (11. Juni bis 11. Juli) als Experte für die ARD-Sportschau tätig sein.

"Die größte Station meiner Karriere wartet jetzt auf mich", sagte der 34 Jahre alte Routinier vom italienischen Zweitligisten AC Monza in einem Ankündigungsvideo des Senders.

Neben Boateng gehören Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, Torhüterin Almuth Schult von Doublesieger VfL Wolfsburg sowie Co-Kommentator Thomas Broich zum Expertenteam der Sportschau bei der EM.

Prince Boateng hat in seiner Karriere für viele große Klubs gespielt und alles erlebt. Jetzt steht das nächste große Kapitel in seinem Leben an.@KPBofficial #Fussball #EURO2020 #PrinceBoateng #Sportschau pic.twitter.com/cD4QiaLW6q