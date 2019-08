Manchester City: Kevin De Bruyne stellt Premier-League-Bestmarke auf

Manchester Citys Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne hat gegen den AFC seinen 50. Treffer in der Premier League aufgelegt. Dafür brauchte er nur 123 Partien – weniger als jeder andere Spieler vor ihm.

Bislang hielt Mesut Özil den Rekord. Der ehemalige deutsche Nationalspieler benötigte 141 Einsätze für 50 Assists. Auf den weiteren Plätzen folgen Eric Cantona, Dennis Bergkamp und Cesc Fabregas.

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251