Kevin De Bruyne: Wie ihn ein Tweet zu seiner Ehefrau führte - und damit sein Leben veränderte

Kevin De Bruyne lernte seine Frau während seiner Leihe zu Werder Bremen kennen - via Twitter. Der Belgier verfasst eine Liebeserklärung.

HINTERGRUND

Die Saison 2012/13 war für Kevin De Bruyne sportlich eine ganz besondere. Als Leihspieler bei Werder Bremen machte der damals 21-Jährige nachhaltig auf sich aufmerksam und rettete die Werderaner vor dem Abstieg. Die Zeit in der Hansestadt legte für den Belgier schließlich den Grundstein für seine spätere Karriere.

Doch nicht nur seine sportliche Laufbahn kam in dieser Zeit in Gang. Auch sein Privatleben wurde damals auf den Kopf gestellt. De Bruyne lernte in dieser Zeit seine spätere Ehefrau Michele Lacroix kennen, mit der er inzwischen drei gemeinsame Kinder hat. Alles begann mit einem Tweet - und ohne die Hilfe eines guten Freundes wäre die Beziehung wohl nicht zustandegekommen.

De Bruyne: Freund ergriff die Initiative

In einem Beitrag bei The Player's Tribune gab De Bruyne die Geschichte preis. "Es hat mit einem Tweet begonnen. Ich hatte damals nur ein paar Tausend Follower, weil ich auf Leihbasis bei Bremen gespielt habe. Ich habe dann etwas über ein Match oder was auch immer getwittert und dieses schöne Mädchen hat es markiert", blickte er zurück.

De Bruyne war damals Single, und ein Freund versuchte sich als Kuppler. "Er sagte: 'Sie sieht doch echt nett aus, oder nicht? Du solltest ihr eine Nachricht schreiben.' Und ich sagte nur: 'Nein, nein, nein. Komm schon. Die Leute mögen mich nicht. Sie verstehen mich nicht. Sie wird nicht antworten'", erinnerte er sich.

Also ergriff der Freund selbst die Initiative. "Er hat sich mein Telefon geschnappt und angefangen, eine Nachricht zu schreiben. Er hat mir das Telefon gezeigt und meinte: 'Na komm, darf ich auf senden drücken?'. Und zum Glück hat er die Nachricht für mich geschickt. Und sie hat geantwortet", schilderte der Mittelfeldspieler.

In den folgenden Monaten schrieben sich die beiden dann immer wieder Nachrichten, was auch bei De Bruyne allmählich die Schüchternheit beseitigte. "Es ist viel einfacher für mich, wenn ich jemanden erst einmal kenne. Danach war also alles gut", erklärte der Belgier. Für ihn habe sich in dieser Zeit vieles verändert: "Sie hat mein Leben auf so unterschiedliche Weise verändert. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde."

De Bruyne und seine Frau heirateten 2017

2014 kamen die beiden zusammen, der erste gemeinsame Sohn, Mason Milan, kam 2016 zur Welt. Zwei Jahre später folgte Rome, Sohn Nummer zwei. Und im Vorjahr erblickte Töchterchen Suri das Licht der Welt. Zwischendurch gaben sich De Bruyne und Michele 2017 das Ja-Wort.

Noch heute ist er dankbar dafür, wie seine Frau sein Leben bereichert hat - auch, weil sie selbst viele Opfer gebracht habe. "Sie hat alles für mich aufgegeben, als sie 19 war, nur um mit mir wegzugehen, damit ich meinen Traum leben kann", erklärte er.

Seine Worte lassen die Liebe erkennen, die er für seine Frau empfindet. "Wir haben diese Reise gemeinsam angetreten. In gewisser Weise schaue ich zu ihr auf. Sie hat mich dazu gebracht, aus meinem Schneckenhaus herauszukommen, und die Art und Weise, wie sie mit allem umgegangen ist, ist wirklich bemerkenswert", sagte er.