Kepa über Zukunft: "Natürlich würde ich gerne zu Athletic zurückkehren"

2018 verließt Kepa Athletic Bilbao für eine Rekordsumme. Eine Rückkehr in der Zukunft kann der Spanier sich durchaus vorstellen.

Torhüter Kepa Arrizabalaga vom englischen Top-Klub kann sich eine Rückkehr zu im weiteren Verlauf seiner Karriere sehr gut vorstellen.

"Natürlich würde ich gerne zu Athletic zurückkehren", sagte der Spanier bei El Chiringuito. "Ich weiß nicht, wann oder wie oder was, aber es ist klar, dass ich gerne für Athletic gespielt habe. Ich habe großartige Erinnerungen an die Zeit."

80 Millionen Euro: Kepa aktuell der teuerste Torhüter der Welt

Der mittlerweile 25-jährige Kepa wurde im Sommer 2018 zum teuersten Torhüter aller Zeiten. Die Blues überwiesen damals 80 Millionen Euro Ablöse ins Baskenland.

In seiner ersten Saison an der Stamford Bridge stand er in 54 Pflichtspielen auf dem Platz und holte mit dem Klub den Titel in der . In den letzten Länderspielen übernahm er mehrfach den Posten von United-Keeper David De Gea im Tor der spanischen Nationalmannschaft.