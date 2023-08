Kepa Arrizabalaga wird sich zwischen FC Bayern und Real Madrid entscheiden

Nach fünf Jahren Chelsea steht Kepa vor einem Abschied aus England. Dabei hat er zwei namhafte Optionen.

WAS IST PASSIERT? Torhüter Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea hat bei der Entscheidung über seine Zukunft zwei Angebote auf dem Tisch liegen: Nach Informationen von GOAL und SPOX buhlen Real Madrid und der FC Bayern München um den 28-Jährigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kepa will nun abwägen, welche Offerte ihn eher überzeugt. In jedem Fall würde kein fester Transfer, sondern ein Leihgeschäft zustande kommen - unabhängig davon, ob er sich für Real oder Bayern entscheidet.

Bei Chelsea steht der Spanier noch bis 2025 unter Vertrag. Zuletzt war er die Nummer 1 bei den Londonern, die ihn 2018 für 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao geholt hatten. Allerdings hat Chelsea mit Robert Sánchez diesen Sommer einen neuen Konkurrenten verpflichtet, möglicherweise muss Kepa um seinen Stammplatz im Tor der Blues fürchten.

Bei Bayern wäre Kepa als Stammkeeper auf Zeit eingeplant. Nach dem Abschied von Yann Sommer Richtung Inter Mailand fehlt dem deutschen Meister eine echte Nummer 1, das Comeback des seit Dezember vergangenen Jahres verletzten Manuel Neuer wird sich wohl weiter verzögern.

Real indes will Kepa als Ersatz für Thibaut Courtois. Der Belgier hat sich jüngst einen Kreuzbandanriss zugezogen und wird voraussichtlich bis März 2024 ausfallen.

