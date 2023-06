Kendrick Lamar rappt in seinem neuen Song 'The Hillbillies' über Lionel Messi und Neymar

Grammy-Preisträger Kendrick Lamar ist offenbar ein Fan der beiden Superstars von Paris Saint-Germain. Sie tauchen in seinem neuen Song auf.

WAS IST PASSIERT? Monate nach ihrem Besuch eines PSG-Spiels im Parc des Princes haben die Rap-Stars Kendrick Lamar und Baby Keem den Superstars Lionel Messi und Neymar Zeilen in ihrem neuen Song 'The Hillbillies' gewidmet.

In dem Song geht es vorwiegend um Frauen, Designerklamotten und den Aufstieg von Lamar und Keem zu Self-Made-Millionären. Die beiden Sänger ziehen dabei Vergleiche zu den PSG-Stürmern.

WAS WURDE GESAGT? Keem rappt in einem seiner Verse: "Critics sayin’ that I lost the plot, principles, yeah, I’d rather not, Messi, ’bout to come in hot." ("Meine Kritiker sagen, ich hätte den Faden verloren, Prinzipien, ja, lieber nicht, Messi, ich bin dabei, heiß zu laufen.")

Kendrick übernimmt und rappt als Referenz zum brasilianischen Angreifer: "I’ma pass you to Neymar, he got time for your bestie, girl." ("Ich reiche dich an Neymar weiter, der hat Zeit für deine beste Freundin, Mädchen.")

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Lamar und Keem haben bereits gemeinsam an Hits wie 'Nile' und dem mit einem Grammy ausgezeichneten 'Family Ties' gearbeitet. Die neue Single erfreut sich bei den Fans bereits großer Beliebtheit und schoss in den Genius Top Songs Charts nach oben.

Im Oktober hatten Lamar und Keem das spektakuläre 4:3 von PSG gegen Troyes in Paris besucht. Messi und Neymar lieferten dabei jeweils eine Galavorstellung.