Kelvin John: Der "Mbappe aus Tansania" wählt einen anderen Weg

Tansanias große Hoffnung Kelvin John spielt nicht für einen Profiklub, sondern für eine Schulmannschaft. Trotzdem will er es ganz nach oben schaffen.

HINTERGRUND

Tansania, das afrikanische Land am Indischen Ozean, ist nicht gerade bekannt für seine überragenden Fußballer. Und Market Harborough, der kleine englische Ort 30 Kilometer südöstlich von Leicester, ist nicht gerade der Nabel der Fußball-Welt. Aber all das macht Kelvin John überhaupt nichts aus: Er, der mit 16 Jahren aus Tansania nach zog, will mit seinem Talent ganz groß rauskommen – und absolviert deshalb seine fußballerische Ausbildung in der 22.000-Einwohner-Stadt auf halber Strecke zwischen London und Manchester.

Das Besondere: Dort spielt John nicht etwa für einen Verein, sondern nur für die Schulmannschaft des Brooke House College. Während andere 17-Jährige in den Akademien der Profiklubs komplett umsorgt und auf ihre Laufbahn vorbereitet werden, darf John fast unbeachtet an seinen Fähigkeiten feilen. Dass er trotzdem als Mega-Talent gilt, das in seiner Heimat mit Weltmeister Kylian Mbappe (PSG) verglichen wird, liegt an seinen Auftritten für Tansanias Nationalteams.

Kelvin John: Mit 16 Jahren im Kader für den Afrika Cup

Mit der U17 seines Landes überzeugte er schon als 15-Jähriger beim Africa Cup of Nations 2017. John spielte derart stark beim Turnier auf, dass sogar der damalige Nationaltrainer des Männerteams, Emmanuel Amunike, ihn sofort haben wollte. Der Ex-Profi des nahm John in den vorläufigen Kader für den großen 2019 auf, zum Turnier durfte der Youngster dann aber doch nicht mitfahren.

So blieb den meisten Scouts das verborgen, was John auszeichnet: Der Außenstürmer geht keinem Dribbling aus dem Weg, hat einen starken Antritt und weiß, wo das Tor steht. Genau wie Mbwana Samatta. Der 27-Jährige ist aktuell der bekannteste Spieler Tansanias – und natürlich das große Vorbild für John. Samatta verdiente sich beim afrikanischen Spitzenklub TP Mazembe im Kongo sein Ticket nach Europa. In entwickelte er sich bei stark und wechselte im Januar für mehr als zehn Millionen Euro Ablöse zu Aston Villa. Sein Klub hat ihn aktuell an nach Istanbul ausgeliehen.

"Samatta ist für mich wie ein älterer Bruder", sagte John Kawowo Sports . "Er hat mir Tipps gegeben, wie ich an mir arbeiten soll, damit ich meine Ziele erreiche", ergänzte er. Bei dem Aufbau seiner Karriere will John Samatta nacheifern.

"Er ist für viele von uns in Tansania ein lebendes Vorbild. Ich möchte es ihm nachmachen", gestand er. Kein Wunder also, dass sich mit Genk einer von Samattas Ex-Klubs den Teenager schon genauer anschauen durfte: "Ich habe schon erfolgreiche Probetrainings bei Genk absolviert."

Es ist also gut möglich, dass John an seinem 18. Geburtstag im Juni des kommenden Jahres seinen ersten Profivertrag bei den Belgiern unterschreibt. Wenn nicht noch ein Scout eines noch bekannteren Klubs den Weg nach Market Harborough auf sich nimmt, um einem talentierten Stürmer einer Schulmannschaft beim Kicken zuzusehen.