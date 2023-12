Keiner von Real Madrid oder dem FC Barcelona! Atlético-Star Antoine Griezmann nennt seinen Lieblingsspieler in LaLiga

Aleix García spielt in dieser Saison groß auf. Auch Antoine Griezmann ist von ihm begeistert.

WAS IST PASSIERT? Antoine Griezmann von Atlético Madrid hat seinen Lieblingsspieler in LaLiga genannt – und dabei keinen Akteur der Edelklubs Real Madrid, FC Barcelona oder Atléti gewählt. Für den Weltmeister von 2018 ist Aleix García vom zwischenzeitlichen Überraschungstabellenführer FC Girona im Moment die Nummer eins im spanischen Oberhaus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auf die entsprechende Frage in einem Interview mit Culto Fútbol nannte Griezmann den Namen des 26-Jährigen. García absolviert eine herausragende Saison bei Girona, folgerichtig feierte der zentrale Mittelfeldspieler vor wenigen Tagen auch sein Debüt in Spaniens A-Nationalmannschaft.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: García bringt es in der laufenden Saison auf 14 Einsätze für Girona. Dabei erzielte er drei Tore und lieferte vier Assists. Er hat damit maßgeblichen Anteil am Höhenflug des Außenseiters, der im Moment punktgleich mit Rekordmeister Real Madrid auf dem zweiten Platz der Tabelle liegt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der vielseitige Rechtsfuß stammt aus der Jugend des FC Villarreal und wechselte 2016 für vier Millionen Euro Ablöse zu Manchester City. Dort schaffte er den Durchbruch nicht und nach mehreren Leihgeschäften ging es für Garcia 2020 ablösefrei zu Dinamo Bukarest. Nach einem Engagement bei SD Eibar spielt er seit 2021 für Girona.

WIE GEHT ES WEITER? Am Wochenende hat García mit Girona ein Heimspiel gegen den FC Valencia vor der Brust. Griezmann und Atlético treten derweil zum Spitzenspiel beim FC Barcelona an.