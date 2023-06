Keine Autogramme: Erling Haaland in Norwegen von eigenen Fans ausgebuht

Nach der Niederlage gegen Schottland wollte Erling Haaland keine Autogramme geben. Das kam bei den Norwegen-Fans gar nicht gut an.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland ist von den Norwegen-Fans in Oslo ausgebuht worden. Der Star-Stürmer von Manchester City verließ das Stadion nach der 1:2-Niederlage in der EM-Qualifikation gegen Schottland, ohne sich um die wartenden Autogrammjäger zu kümmern, was diesen überhaupt nicht gut gefiel.

Haaland hatte mit einem verwandelten Elfmeter in der 61. Minute Norwegen in Führung gebracht, doch nach seiner Auswechslung drehte Schottland das Spiel noch durch zwei Tore in der 87. und 89. Minute.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland und Norwegen haben nun in der EM-Qualifikation eine große Aufgabe vor sich, denn sie haben von den ersten drei Duellen keines gewonnen. Gegen Spanien setzte es ebenfalls eine Niederlage, gegen Georgien gab es nur ein Unentschieden.

WIE GEHT ES WEITER? Norwegen tritt am Dienstag gegen Zypern an und steht in diesem Spiel bereits unter großem Druck, wenn es noch mit der Qualifikation für das Turnier in Deutschland etwas werden soll.