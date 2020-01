Kein Transfer im Januar: Adrien Rabiot bleibt bei Juventus Turin

Vor allem bei englischen Vereinen wird Adrien Rabiot als Winterneuzugang gehandelt. Juventus aber will den 24-Jährigen behalten.

Italiens Rekordmeister hat nicht vor, Mittelfeldspieler Adrien Rabiot in der laufenden Transferperiode abzugeben. Entsprechende Gerüchte kursieren seit Wochen, doch nach Informationen vonund SPOX wollen die Sportchefs der Bianconeri den Franzosen nicht verkaufen.

Rabiot, der erst im vergangenen Sommer ablösefrei von nach Turin gewechselt war, wurde unter anderem beim englischen Erstligisten als Neuzugang gehandelt. Und am Samstag meldete die Boulevardzeitung Sun, Juventus wolle Rabiot in einen Tauschdeal mit einbinden, um Weltmeister Paul Pogba zurück in die zu holen.

Juventus Turin: Adrien Rabiot steht bis 2023 unter Vertrag

Rabiot, der bei PSG in der Vorsaison bereits einen schweren Stand hatte, musste auch bei Juve mit Eingewöhnungsschwierigkeiten kämpfen und nahm zunächst die Rolle des Edelreservisten ein. Mittlerweile kommt er aber regelmäßig zu Einsätzen und stand in drei der letzten fünf Partien vor der Winterpause jeweils in der Startelf. Trainer Maurizio Sarri ist zufrieden mit der Entwicklung des 24-Jährigen.

Weil Sami Khedira verletzungsbedingt noch bis zum März passen muss und Rodrigo Bentancur gesperrt ausfällt, dürfte Rabiot auch am Montag im Ligaspiel gegen zur Startformation zählen.

Bisher bringt es Rabiot für Juventus auf zwölf Einsätze in Pflichtspielen. Sein Vertrag läuft bis 2023.