"Kein Interesse": Serge Gnabry sträubt sich angeblich gegen Verkaufspläne beim FC Bayern

Der FC Bayern will im Sommer wohl seinen Kader umkrempeln: Unter anderem Serge Gnabry darf offenbar gehen - doch der will wohl gar nicht.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München soll sich angeblich mit einem Verkauf von Serge Gnabry im Sommer beschäftigen, doch der deutsche Nationalspieler hat nach Angaben des kicker "kein Interesse", den FCB zu verlassen.

Für Gnabry komme ein Abschied aus München nicht in Frage, er beschäftige sich auch nicht mit anderen Klubs, sondern wolle weiterhin für den FC Bayern auflaufen, so der Bericht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gnabry steht in München noch bis 2026 unter Vertrag. Um allerdings im Sommer auf dem Transfermarkt in einer angemessenen Größenordnung aktiv werden zu können, müssen die Bayern dem Bericht zufolge Transfereinnahmen generieren. Gnabry soll deshalb, genau wie auch Sadio Mané, zu den Verkaufskandidaten beim FCB gehören.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gnabry wechselte 2017 für acht Millionen Euro von Werder Bremen zum FC Bayern. Nach einer Leihe zur TSG 1899 Hoffenheim setzte er sich in München durch.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison kommt Gnabry in der Liga in 30 Spielen auf zehn Tore und fünf Vorlagen. Allerdings ist er kein unangefochtener Stammspieler, er begann nur 18 Bundesliga-Partien für den FCB.