Berater von PSG-Star Thiago Silva: Rückkehr zu Milan? "Alles ist möglich"

Thiago Silva wird PSG zum Saisonende wohl ablösefrei verlassen. Wie sein Berater verrät, ist dabei eine Rückkehr zu Milan nicht ausgeschlossen.

Innenverteidiger Thiago Silva vom französischen Meister könnte im Sommer zum zurückkehren. In einem Interview mit MilanNews.it erklärte sein Berater Paulo Tonietto in Bezug auf einen Wechsel zu den Rossoneri: "Im Fußball ist alles möglich, aber wir müssen abwarten, was aufgrund der Pandemie passieren wird."

Silva stand bereits zwischen 2009 und 2012 bei Milan unter Vertrag und absolvierte insgesamt 119 Pflichtspiele für die Norditaliener. Wie Tonietto verrät, hatte die Zeit in Mailand einen großen Einfluss auf den Brasilianer. "Er hat große Bewunderung für Mailand, seine Jahre dort haben seine Karriere gezeichnet", sagte der Agent.

Thiago Silva kann PSG zum Saisonende ablösefrei verlassen

Tonietto führte weiter aus: "Er weiß um die große Zuneigung der Fans zu ihm." Silva, dessen Vertrag bei PSG im Juni ausläuft, wird Paris wohl zum Saisonende verlassen. Ein Hindernis für einen Wechsel zu Milan könnten dabei trotz der wegfallenden Ablösesumme die hohen Gehaltsforderungen des Defensivmanns darstellen.

Bereits 2012 verließ Silva den AC Mailand für 42 Millionen Euro in Richtung . Für PSG kommt der 35-Jährige seitdem auf 17 Tore in 310 Einsätzen und feierte dabei sechs Meistertitel.