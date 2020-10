Japan-Ikone, Tsubasa-Inspiration, mit 53 Jahren ältester Profi der Welt: Das ist Kazuyoshi "King Kazu" Miura

"King Kazu" hat schon lange den Legendenstatus erreicht. Nun geht der 53-Jährige auch offiziell als ältester Profi der Welt in die Geschichte ein.

Dass das Alter im Hinblick auf sportliche Leistungen und Erfolge nur bedingt eine Rolle spielt, unterstreichen zahlreiche Beispiele prominenter Veteranen: Zlatan Ibrahimovic kickt mit 39 Jahren noch als wäre er 19, Torhüterlegende Gianluigi Buffon zählt auch mit 42 noch zum Kader von Juve und Claudio Pizarro (42) hatte erst vor wenigen Monaten seine Karriere beendet.

Kazuyoshi Miura, auch bekannt als "King Kazu", dürfte für die drei genannten Jungspunde jedoch nur ein müdes Schmunzeln übrig haben. Der 53-Jährige ist nicht nur Japans Rekordtorschütze, eine Kultfigur im ganzen Land und Inspiration für Captain Tsubasa, sondern seit wenigen Wochen nun auch der weltweit älteste Profi, der je in einem Erstligaspiel auf dem Platz stand.

Kazuyoshi Miura, der "japanische Brasilianer"

Die fußballerischen Anfänge Miuras reichen bis ins Jahr 1982 zurück, als der damals 15-Jährige seine Heimat Shizuoka im Süden Japans hinter sich ließ, um in sein Glück zu suchen. Nach ersten Erfahrungen beim Clube Atletico Juventus unterschrieb Miura 1986 seinen ersten Profivertrag beim legendären Pele-Klub FC Santos.

Im Alter von 23 Jahren zog es den "japanischen Brasilianer", wie er damals bereits betitelt wurde, zurück in seine Heimat. Dort avancierte er allen voran beim Yomiuri FC (heute Tokyo Verdy) zur Kultfigur, gewann drei Meistertitel in Folge und war fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Seine insgesamt 56 Länderspieltore in 89 Einsätzen sind bis heute unübertroffen.

Frisch als Asiens Fußballer des Jahres ausgezeichnet, wagte Miura im Sommer 1994 den Schritt in die italienische - als erster Japaner überhaupt. Sein einjähriges Engagement beim war aus sportlicher Sicht zwar nicht von Erfolg gekrönt, von den Landsleuten wurde er dennoch frenetisch gefeiert.

In den Folgejahren versuchte sich der Wandervogel zwischenzeitlich immer mal wieder im Ausland, kickte unter anderem in Zagreb und Sydney. 2005 wechselte der damals 38-Jährige letztlich zu jenem Verein, dem er bis heute treu geblieben ist: Dem Yokohama FC. Da der Klub vorwiegend in der zweiten Liga unterwegs war, absolvierte Miura im Dezember 2007 seine vermeintlich letzte Partie in der höchsten japanischen Spielklasse - mit Betonung auf "vermeintlich."

Erste Liga mit 53 Jahren: "King Kazu" schreibt Geschichte

Nach 13 Jahren gelang Yokohama in der vergangenen Spielzeit erstmals wieder der Aufstieg in die J1 League - und "King Kazu" ließ sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen. "Meine Leidenschaft für den Fußball hat sich nicht verändert, seit ich im Alter von 18 Profi wurde", sagte der mittlerweile 53-Jährige im Februar, als er in seine 35. (!) Profisaison startete.

Den Großteil der aktuellen Spielzeit verfolgte Miura von der Bank aus, bis am 23. September sein großer Moment kam: Mit 53 Jahren, sechs Monaten und 28 Tagen führte er seine Mannschaft am 18. Spieltag bei der Partie gegen den Spitzenreiter Kawasaki Frontale (2:3) auf den Platz und wirkte 56 Minuten lang mit.

Damit löste Miura den bisherigen Rekordhalter Masashi Nakayama ab, der einst mit knapp 45 Jahren in der J1 League aufgelaufen war. "Als ich auf das Feld ging, empfand ich ein tiefes Verlangen, meine Pflicht mit dieser Kapitänsbinde zu erfüllen", beschrieb Miura anschließend seine Gefühlswelt.

Ob Altersrekord oder nicht: Den Status als lebende Legende war Miura, dessen Karriere Manga-Zeichner Yoichi Takahashi einst zur Figur des legendären Captain Tsubasa inspirierte, ohnehin schon sicher.

"Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, hätte ich glaube ich nicht leben können", sagte Miura bereits vor vielen Jahren. Auf keinen Spieler dieser Welt dürfte diese Aussage besser zutreffen als auf "King Kazu."